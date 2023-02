Während Dschungelcamp-Interview: Männer stürmen Live-Show von „Stern TV“

Von: Sarah Wolzen

Während Steffen Hallaschka bei „Stern TV“ gerade Dschungelcamp-Gewinnerin Djamila Rowe interviewt, kommt es zu einem Zwischenfall in der RTL-Live-Show. Zwei Männer stürmen die Bühne. Sogar die Security muss eingreifen.

Köln – Langweilig wird es bei Djamila Rowe (55) gerade nicht. Wo immer die frisch gekürte Siegerin des diesjährigen Dschungelcamps auftritt, ist was los. So auch am Mittwochabend (1. Februar 2023) bei „Stern TV.“ Denn plötzlich stürmen nacheinander zwei Männer die Bühne.

Nach Dschungelcamp-Sieg: Djamila Rowe zu Gast bei „Stern TV“

Am Sonntagabend war es endlich so weit: im Finale von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ setzte sich Djamila Rowe gegen ihre beiden Mitfinalisten Gigi Birofio und Lucas Cordalis durch und wurde zur Königin des Dschungels 2023 gekürt. Kaum zurück in Deutschland, stehen für ihre Majestät Djamila I. nun viele wichtige Termine an. Traditionsgemäß geht es als Erstes zu Steffen Hallaschka (51) ins Studio von „Stern TV.“ Doch bei der Live-Show kommt es zu einem Zwischenfall.

Djamila Rowe kann es nicht fassen: während die neue Dschungelkönigin von Steffen Hallaschka bei „Stern TV“ interviewt wird, stürmt ein Mann die Bühne - und er soll nicht der einzige bleiben © RTL+

Während der Moderator gerade die Dschungelkönigin interviewt, stürmen hintereinander zwei Männer die Bühne. Zunächst rennt ein Mann schwarzem Hoodie, Dutt und langem Bart auf die „Stern TV“-Bühne und stellt sich neben Steffen Hallaschka. „Hallihallo [...] Wusstet ihr eigentlich, dass WWE fake ist? Wrestling -schon mal geschaut?“ - „Sie möchten hier die Sendung stören und einfach mal eine Botschaft platzieren?“, entgegnet ihm Hallaschka, bevor auch schon die Security eingreift und den Störenfried entfernt.

Zwei Männer stürmen live die „Stern TV“-Bühne

Doch damit sollte das unerwünschte Intermezzo noch nicht vorbei sein. Denn schon kommt der nächste Eindringling, beginnt einen wirren, unverständlichen Monolog, der aber sofort von Hallaschka unterbrochen wird. „Und auch für Sie gilt das Gleiche. Was ist denn hier heute Abend los? Dann wünsche ich auch einen schönen Abend.“

Als sich die Lage dann wieder entwas beruhigt hat, wendet sich der Moderator wieder seinem völlig verdutzten Studiogast zu: „Schauen Sie mal liebe Djamila, so etwas ist los bei uns, wenn die Dschungelkönigin kommt. Dann denkt jeder, er kann ein bisschen vom Glanz Eurer Majestät abbekommen.“

Zu einer Live-Panne kam es auch im Finale des Dschungelcamps. Da konnten die RTL-Zuschauer hören, wie Sonja Zietlow und Jan Köppen über die neue Dschungelkönigin Djamila Rowe plauderten. Verwendete Quellen: RTL+ („Stern TV“, Folge vom 1. Februar 2023)