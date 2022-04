„Von oben rein“: Elena Miras zeigt Schäfer Heinrich bei „Kampf der Realitystars“, wie man Popo wäscht

Von: Matthias Kernstock

Zum Start der dritten Staffel „Kampf der Realitystars“ am Mittwochabend bei RTL2, erklärt Elena Miras „Bauer sucht Frau“-Star Schäfer Heinrich, wie man sich im TV den Popo wäscht. Der fragt verwundert nach: „Von oben rein?“ Auftakt nach Maß.

Phuket - Endlich wieder flache Sprüche, schwitzende Körper und unnötige Streitereien zur Primetime: Seit Mittwochabend (13. April 2022, 20.15 Uhr) schlägt das Reality-TV-Herz der RTL2-Zuschauer mit 160 Schlägen pro Minute. Die dritte Staffel „Kampf der Realitystars“ (hier alle News dazu) sorgt wieder für Schlagzeilen und Diskussionen bei Social Media, wie tz.de berichtet.

Name Elena Miras Geboren 25. APril 1992 in der Schweiz Größe 1,69 Fernsehsendungen Das Sommerhaus der Stars, Kampf der Promipaare

„Bauer sucht Frau“ trifft auf „Sommerhaus der Stars“: Die Kandidaten von „Kampf der Realitystars“ 2022

Die Show, die im Januar im thailändischen Phuket aufgezeichnet wurde, wird von Influencerin und Mama Cathy Hummels moderiert. Sie ist seit der ersten Staffel von „Kampf der Realitystars“ (Alle Kandidaten und die Moderatorin) ist die Dachauerin das Gesicht der RTL2-Show.

In diesem Jahr trifft „Sommerhaus der Stars“-Bekanntheit Elena Miras (29) auf „Bauer sucht Frau“-Star Schäfer Heinrich (55). Beide sind die ersten Ankömmlinge in der Sala am Traumstrand von Phuket. Nach und nach kommen in der ersten Folge immer mehr der insgesamt 22 Kandidaten hinzu:

Yeliz Koc (28) - Wurde durch ihre Teilnahme an „Der Bachelor“ bekannt

Schäfer Heinrich (55) - Kultkandidat der RTL-Show „Bauer sucht Frau“

Malkiel Rouven Dietrich - Ist als Wahrsager im deutschen Fernsehen bekannt

Elena Miras (29) - War bereits im „Sommerhaus der Stars“ und „Dschungelcamp“ zu sehen

Sharon Trovato (30) - Kennt man aus „Die Trovatos – Detektive decken auf“

Diana Foster alias Rich Nana (66) - Ist auf TikTok schon ein großer Star

Yasin Mohamed (30) - Nahm 2019 an der Realityshow „Temptation Island“ teil

Mike Cees (34)- Sorgte zuletzt im „Sommerhaus der Stars“ für mächtig Furore

Larissa Neumann (21) - Wurde 2020 durch „Germany‘s next Topmodel“ bekannt

Ronald Schill (63)- Sammelte reichlich Trash-TV-Erfahrung bei „Promis unter Palmen“

Tessa Bergmeier (32) - Nahm an der vierten Staffel von „Germany’s next Topmodel“ teil

Mauro Corradino (51)- Wurde durch die Sendung „Der Trödeltrupp“ bekannt

Nina Kristin (39) - Nahm 2015 an der Erfolgsshow „Promi Big Brother“ teil

Chethrin Schulze (30)- Belegte 2016 den 6. Platz bei „Curvy Supermodel“

Sissi Hofbauer (25) - War 2021 im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen

Paco Herb (26) - Wurde durch „Love Island“ bekannt

Jan Leyk (37) - Spielt bei „Berlin – Tag & Nacht“ die Rolle von Carlos Hansen

Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (67) - Nahm 2018 an „Promi Big Brother“ teil

Die Jakic-Twins Ilona und Suzana (24) - Sind als Influencer auf Instagram erfolgreich

Martin Wernicke (38) - Ist seit 2011 bei „Berlin – Tag & Nacht“ als Sebastian „Basti“ Heuer zu sehen

Iris Klein (54) - Ist die Mutter von Daniela Katzenberger und bei „Goodbye Deutschland“ zu sehen

Enrico Elia (19) - Ist Influencer und sicherte sich durch ein Bewerbungsverfahren einen Platz in der Sala

Elena Miras zeigt Schäfer Heinrich die Location am Traumstrand von Phuket. © RTL2

„Von oben rein“: Elena Miras zeigt Schäfer Heinrich bei Kampf der Realitystars, wie man Popo wäscht

Doch schon während der ersten Inspektion der Schlafräume, der Sala und der Dusche kommen Elena Miras Zweifel wegen der Reality-TV-Tauglichkeit des „Bauer sucht Frau“-Stars. Für Schäfer Heinrich ist alles neu, vor allem das Duschen im TV stellt aber eine große Unbekannte bei „Kampf der Realitystars“ (Alle Sendetermine 2022 bei RTL2 und in der Mediathek RTL+) dar.

„Das ist eine schwierige Herausforderung“, stellt Bauer Heinrich beim Rundgang am Strand fest. „Immer kann man ja auch nicht mit der Badehose duschen. Unter der Badehose muss ja auch gewaschen werden“, erklärt der Schäfer. Zum Glück kennt sich Elena Miras im Reality-TV gut aus und schreitet sofort zur Hilfe: „Einfach da Hand rein“ erklärt die Ex von Mike Heiter und deutet mit ihren Händen an, wie man sich im TV den Popo wäscht. „Von oben rein“, hält Schäfer Heinrich fest.

Elena Miras erklärt Schäfer Heinrich mit den Händen, wie man sich mit Badehose den Popo wäscht. © RTL2

„Das wird noch eine schwierige Herausforderung“: Schäfer das Heinrich das erste Mal im Reality-TV

„Das wird noch eine schwierige Herausforderung“, meint der „Bauer sucht Frau“ Star zu Elena Miras, die dem Newbie im Realität-Showbusiness die Welt erklärt. „Was habe ich mir da nur angetan“, fragt sich der schwitzende Bauer, als ihm Elena Miras offenbart, dass „Kampf der Realitystars“ (FAQ) die Hölle sei.

Ob die neue Staffel der Show ähnlich gute Einschaltquoten wie im letzten Jahre einfahren wird, erfahren die RTL2-Producer am Donnerstag. Im August 2021 freuten sich die Macher über Rekordwerte.

Der Popo muss aber auch mal gewaschen werden

„Für die gestrige Ausgabe von ‚Kampf der Realitystars‘ vermeldet RTL2 bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 11,4 Prozent. Dieser Wert liegt gut einen Prozentpunkt über dem Vorwochenwert und brachte dem Format damit Platz eins in dieser Zielgruppe in der gestrigen Primetime ein“, schrieb der Branchendienst „DWDL“.

Die nächste Folge von „Kampf der Realitystars läuft wieder am Dienstag bei RTL2. Während die Freude bei den Trash-TV-Fans über den Start der ersten Folge nicht größer sein könnte, hat Iris Klein mächtig Bedenken. Die 54-Jährige hatte beim TV-Dreh mit Wassereinlagerungen zu kämpfen, weshalb es ihr davor graut, sich selbst im Fernsehen zu sehen. Verwendete Quellen: www.rtl2.de, www.dwdl.de