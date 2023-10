„Walentina provoziert es“: Eric Sindermann verteidigt Gigis Gewalt-Ausbruch im „Sommerhaus der Stars“

Von: Volker Reinert

Gigi wurde im „Sommerhaus der Stars“ handgreiflich und flog mit seiner Partnerin aus der Show. Wenig später mussten auch Walentina und Can gehen. Eric Sindermann hat eine klare Meinung zu dem Vorfall.

Bocholt – Seitdem die Eklatfolge vom „Sommerhaus der Stars“ auf dem Streamingportal RTL+ online zu sehen ist, wird hitzig über den handgreiflichen Vorfall zwischen Gigi Birofio (24) und Can Kaplan (27), dem Partner von Walentina Doronina (23) diskutiert. Im IPPEN.MEDIA-Interview äußert sich jetzt Ex-„Sommerhaus“-Bewohner Eric Sindermann (35) zu dem Vorfall – und erklärt seine Sicht der Dinge.

„Gewalt ist keine Lösung“: Eric Sindermann zum „Sommerhaus der Stars“-Vorfall

Während im linearen Fernsehen am Dienstagabend (17. Oktober 2023) erst Folge fünf gezeigt wurde, können die RTL+-Nutzer bereits eine neue Episode von „Das Sommerhaus der Stars“ anschauen. Es geht – wie so oft – erneut ordentlich zur Sache. Ob bei den Challenges oder abends am Lagerfeuer: Die Kandidaten streiten sich ununterbrochen. Für viele Zuschauer vor den Bildschirmen eine Zumutung, wie sie auf Instagram kommentieren.

Am Ende der Folge eskaliert die Situation. Neuzugang Gigi wird gegenüber Can handgreiflich. Die bittere Konsequenz: Er und seine Freundin Dana Feist müssen sofort das „Sommerhaus“ verlassen. Aber nur kurze Zeit später der nächste Auszug: Auch Walentina und Can stehen nachts mit gepackten Koffern vor einem Auto – auch ihre Zeit bei der Realityshow ist vorzeitig beendet.

Eric Sindermann erklärt im IPPEN.MEDIA-Interview: „Gewalt ist keine Lösung, aber Walentina provoziert förmlich, in die Fresse zu bekommen. Es gibt immer einen gewissen Punkt. Wenn jemand, Stopp sagt, hat man das zu akzeptieren, aber wenn jemand immer weiter geht, immer weiter provoziert, immer weiter in die Tiefe geht... Sie hat auch in der Sendung gesagt: Gigis Karriere zu zerstören, das ist jetzt das Tolle. Das geht gar nicht. Eigentlich hätte sie es sogar verdient, dass sie eine reinbekommt. Ohne, dass ich Gewalt verherrlichen will“, macht er seinen Standpunkt klar.

Gigi muss das „Sommerhaus der Stars" verlassen, weil Gewalt nicht geduldet wird. Auch Walentina und Can folgen. In der Vergangenheit wurde bereits ein anderes Paar aufgrund seines Verhaltens aus der Villa gekickt. Kubilay Özdemir spuckte 2020 Ex-Bachelor Andrej Mangold direkt ins Gesicht. Daraufhin mussten er und Partnerin Georgina Fleur gehen.

Eric Sindermann reflektiert sich selbst und die „Sommerhaus“-Situation

Sindermann, der auch als Dr. Sindsen bekannt ist, erklärt weiter: „Was Walentina, da macht – also sorry. Ich weiß selbst, wie es ist, als jemand, der früher oft ausgerastet ist, der seinen Körper nicht unter Kontrolle hatte. Das, was Walentina da macht – sie geht so in die Tiefe. Ich will Gewalt nicht gutheißen, ich bin selbst seit zehn Jahren gewaltfrei, aber sie macht alles dafür, dass jemand mal ausrastet und zuschlägt. Das ist echt krass, so weit darf man auch nicht gehen“, lautet seine Experteneinschätzung.

Eric Sindermann beleuchtet auch noch einen anderen Aspekt: „Gigi muss aus der Sache seine Lehren ziehen, das darf ihm einfach nicht passieren. Er ist auch kein gutes Vorbild gewesen. Aber eine Person, die so krass provoziert. Ich habe mit Walentina vorher ein gutes Verhältnis gehabt, habe mit ihr vor der Show viel geredet. Aber die Show war zu viel. Mir tut am meisten Can leid.“

Für Eric sei es nicht nachvollziehbar, wie Walentina mit ihrem Verlobten umgehe: „Was Walentina mit ihrem Freund macht. Ich habe das Gefühl, sie will von dem irgendwann zusammengeschlagen werden. Dass die am Ende sagen kann: die Arme. Das ist ja wirklich böse, das ist keine Show, das finde ich zu krass. Dass Can das mit sich machen lässt, der ist ja in ihrem Psycho-Bann. Der macht alles für sie. Wenn sie sagt, geh nach links, geht der nach links. Katastrophe, echt“, zeigt er sich entrüstet. Derweil sind die „Sommerhaus“-Fans überrascht, dass Gigi und Can jetzt gegeneinander in den Boxring steigen. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview: Eric Sindermann, „Das Sommerhaus der Stars“ (RTL/RTL+; Staffel 8, Folge 6), rtl.de