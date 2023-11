RTL bestätigt: Sommerhaus-Wiedersehen ohne Walentina und Gigi

Teilen

Weil ein Streit zwischen Walentina, Can, Gigi und Dana im „Sommerhaus der Stars“ eskalierte, mussten die beiden Paare gehen - auch zum Wiedersehen wurden sie nicht eingeladen.

Update vom 8. November: Jetzt ist es fix. RTL bestätigt nun, dass Walentina, Can, Gigi und Dana nicht am Sommerhaus-Wiedersehen teilnehmen werden. „Wir dulden keinerlei körperliche Gewalt im Sommerhaus. Daher mussten Gigi und seine Partnerin Dana das Haus verlassen. Um die angespannte Atmosphäre im Sommerhaus zu beruhigen und aus Verantwortung gegenüber allen beteiligten Paaren, wurde beschlossen, auch Walentina und Can aus der Sendung zu nehmen. Aus diesen Gründen ist auch eine Teilnahme an der Show ‚Das große Wiedersehen’ für beide Paare ausgeschlossen“, so der Sender deutlich.

Weil ein Streit zwischen Walentina, Can, Gigi und Dana im „Sommerhaus der Stars“ eskalierte, mussten die beiden Paare gehen - auch zum Wiedersehen wurden sie nicht eingeladen. (Fotomontage) © RTL

Erstmeldung vom 31.10.23: Köln – Am 15. November 2023 treffen beim „Sommerhaus“-Wiedersehen die diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten nochmal aufeinander. Alle Sendetermine der Staffel haben RTL und „Das Sommerhaus der Stars“ auf Instagram veröffentlicht. Die Frage, ob Luigi „Gigi“ Birofio (24) und Dana Feist (26) sowie Can Kaplan (27) und Walentina Doronina (23) dabei sein werden, ist aktuell in aller Munde.

Noch keine Einladung für Walentina: Müssen zwei Paare beim „Sommerhaus“-Wiedersehen passen

Die achte Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ sorgte nicht nur für jede Menge Drama, sondern auch für gute Einschaltquoten. Die ersten beiden Folgen glänzten mit Nettoreichweiten von 610.000 und 772.000. In Folge sechs erreichte das Drama seinen Höhepunkt: Ein Streit zwischen den beiden Teilnehmern Gigi Birofio und Can Kaplan eskalierte. Es kam zu Handgreiflichkeiten, sodass die beiden die TV-Show mit ihren Partnerinnen Dana Feist und Walentina Doronina verlassen mussten.

Böser „Sommerhaus“-Fluch? Diese Paare trennten sich nach der Show Fotostrecke ansehen

Seit dem Rauswurf schießt Team Can und Walentina auf Instagram gegen den Sender. RTL solle die Wahrheit und den Streit ungekürzt ausstrahlen, fordern die beiden. Nach dem TV-Vorfall habe das Paar Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Sollte es zu einem Zusammentreffen mit Team Gigi und Dana beim „Sommerhaus“-Wiedersehen kommen, könnte es daher so richtig krachen.

Während andere Teilnehmende wie Justine Dippl bereits verkündet haben, eine Einladung für das Wiedersehen erhalten zu haben, scheint dies zumindest bei Walentina und Can nicht der Fall zu sein. Auf Instagram sagte Walentina kürzlich „RTL, ladet mich ruhig ein.“ Ob der Sender eine Reunion mit den beiden Drama-Paaren wagt? Die Fans können gespannt bleiben – immerhin waren es diese beiden Paare, die mit Abstand die meiste Bewegung in die Show gebracht hatten.

Das „Sommerhaus der Stars“ läuft ab sofort dienstags und mittwochs ab 20:15 auf RTL – es wird also auf zwei Folgen pro Woche aufgestockt. Angeblich soll es vor dem Finale noch zu einem Eklat kommen: Ein „Sommerhaus“-Pärchen wird wohl kurz vor Ende aufgrund einer Auseinandersetzung hinschmeißen. Verwendete Quellen: Instagram & RTL