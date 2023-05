Wann Anne Wills letzte Sommerpause beginnt

Die Moderatorin Anne Will wird ihre Talkshow Ende des Jahres beenden. © Wolfgang Borrs/NDR/ARD/dpa

Für den neuen „Hart aber fair“-Moderator Louis Klamroth ist es die erste Sommerpause, für die Sonntagstalkerin Anne Will die letzte. Wann welcher ARD-Talk vom Bildschirm verschwindet und wieder zurückkommt.

Berlin - Die jeweils etwa achtwöchigen Sommerpausen der ARD-Talkshows gehen in der zweiten Junihälfte allmählich los. Während es für Anne Will (57) die letzte Sommerpause sein wird, da sie ihren Sonntagstalk im Ersten Ende des Jahres abgibt, ist es für den neuen „Hart aber fair“-Moderator Louis Klamroth (33) - Nachfolger von Frank Plasberg - die erste Sommerpause.

Als erste der wöchentlichen Gesprächssendungen geht Klamroths Montagstalk „Hart aber fair“ nach der Ausgabe vom 19. Juni in die Pause (Rückkehr 14. August).

Die zweimal pro Woche (dienstags und mittwochs) ausgestrahlte Sendung „Maischberger“ mit Sandra Maischberger (56) verabschiedet sich am 12. Juli vom Bildschirm und soll am 12. September zurückkehren, wie es in München von der Programmdirektion des Ersten heißt.

Der ARD-Sonntagstalk „Anne Will“ kommt diesmal noch an drei Sonntagen, an denen der „Tatort“ längst in der Sommerpause sein wird. Letzte Sendung vor der Pause soll laut ARD am 9. Juli sein, erste nach der Sommerpause dann am 10. September. dpa