„Hochzeit auf den ersten Blick“: Alex und Heiko verraten, wie ihre Hochzeitsnacht war

Alexandra und Heiko hat es bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ mächtig erwischt. Nach dem romantischen Jawort folgte die gemeinsame Hochzeitsnacht.

Costa Rica – Bei diesem „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paar funkte es sofort: Obwohl sich Alexandra (39) und Heiko (46) vor dem TV-Format nicht kannten, gaben sie sich das Jawort und sind nun Mann und Frau. Schon im Standesamt konnten die beiden die Finger nicht voneinander lassen und gaben sich ausgiebige Küsse. Bei der Hochzeitsfeier ging es genauso innig weiter. Doch wie lief eigentlich die gemeinsame Hochzeitsnacht?

„Das Aufwachen heute früh war irgendwie echt schön, wir sind mehrfach aufgewacht. Weil wir sind dann wieder eingedöst, haben uns wieder ineinandergekringelt, was echt schön war“, schwärmte die Senior Marketing Managerin in der Sat.1-Sendung. „Wir haben uns mit Blicken verstanden, gelacht, irgendwas erzählt. Es hat sich alles sehr natürlich angefühlt und irgendwie echt gut.“

Klingt also ganz so, als ob das Paar nur noch stärkere Gefühle füreinander entwickelt hat. „Die Gefühle sind nicht verschwunden. Die sind safe da“, bestätigte Alexandra. Auch Heiko zeigte sich schwer verliebt. „Es fühlt sich nicht nach 24 Stunden an, es fühlt sich an, als würde ich Alex schon Wochen oder Monate kennen“, verriet der Diplom-Informatiker.

Turtelalarm bei „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paar Alex und Heiko

Anschließend ging es für die frisch Vermählten in die Flitterwochen. In Costa Rica hatten sie die Möglichkeit, sich noch intensiver zu beschnuppern. Das taten die Turteltauben auch – und zwar erst einmal ohne Kamerateam an der Seite. „Wir wollen das hier ohne euch genießen. Wir haben gerade beide das gleiche Bedürfnis nach Nähe“, erklärte Alexandra.

In einer luxuriösen Honeymoon-Suite mit Dachterrasse und privatem Whirlpool konnte das Paar zärtliche Stunden der Zweisamkeit genießen. „Ich freue mich einfach, dass Heiko neben mir ist. Es fühlt sich so natürlich an, nicht, als würden wir uns erst drei Tage kennen“, fügte die 39-Jährige hinzu.

