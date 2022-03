„War selber mit der Schere dran“: Heidi Klum schneidet Tom Kaulitz selbst die Haare

Heidi Klum schneidet ihrem Mann Tom Kaulitz selbst die Haare © ProSieben/Richard Hübner & dpa | Gerald Matzka

Heidi Klum verriet, dass sie Tom Kaulitz selbst die Haare schneidet. Das Model schnitt dabei vor kurzem etwas zu viel von der Haarpracht ihres Liebsten ab.

Los Angeles – In dem von Heidi Klum (48) moderierten ProSieben-Talentwettbewerb „Germany’s Next Topmodel“ stand in der sechsten Folge in Los Angeles das große Umstyling der Nachwuchsmodels an. Die TV-Show-Teilnehmerin Liselotte (66), die als Musikerin und Lehrerin arbeitet, musste sich anfangs zwar erst auf eine Typveränderung einstellen, ließ sich jedoch mutig auf das spannende Umstyling ein!



Die Kandidatin des Formats nutzte die Zeit auf dem Friseurstuhl, um mit der Ehefrau von Tom Kaulitz (32) etwas zu plaudern. Dabei lobte das Nachwuchsmodel den Star dafür, dass sie ihrer Meinung nach einen guten Männergeschmack habe. Liselotte verriet: „Ich finde, du hast einen guten Männergeschmack.“ Die „GNTM“-Teilnehmerin schwärmte dabei von Seal (59), dem Ex-Mann des Models, und lobte zudem die langen Haare des Tokio-Hotel-Musikers.

Über die Frisur von Heidis Liebsten plauderte die 66-Jährige aus: „Die langen [Haare] … das ist eben Heavy Metal. Die langen Zottel-Haare. Das muss auch gepflegt werden.” Woraufhin das Supermodel verkündete, dass sie die Haare des Musikers selbst schneiden würde: „Der pflegt seine Haare auch total. Vor allem bin ich der Friseur. Also passt auf, Leute.“

Heidi Klum schneidet Tom Kaulitz‘ Haare!

Die „GNTM“-Jurorin fügte hinzu, dass sie die Haarpracht ihres Partners erst vor kurzem selbst mit der Schere abschnitt. Wobei er mit dem Ergebnis anscheinend nicht ganz so zufrieden gewesen sei, weil die Prominente für seinen Geschmack etwas zu viel abschnitten habe. „Ich war sogar selber mit der Schere dran. Die sind ein bisschen kürzer geworden. Da war er auch ein bisschen sauer mit mir“, erzählte sie. Besonders lange wird ihr Ehemann deshalb aber nicht eingeschnappt gewesen sein, da seine Haare ja wieder nachwachsen!



„Germany’s Next Topmodel“ wird immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn ausgestrahlt.