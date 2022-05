„Wart nur mit euch beschäftigt“: Andrea Kiewel patzt unaufmerksame Zuschauer im ZDF-Fernsehgarten an

Am Sonntagmittag im ZDF-Fernsehgarten will Slava Popov über 50 leere Weinflaschen balancieren. Dazu braucht er höchste Konzentration, doch im Publikum wird gejubelt. Andrea Kiewel greift ein und ermahnt die Zuschauer auf dem Lerchenberg.

Mainz, Lerchenberg - Vergangene Woche hat endlich die diesjährige ZDF-Fernsehgarten-Saison (alle News auf der Themenseite) begonnen. Und auch am heutigen Sonntag (15. Mai 2022) verspricht Andrea Kiewel (56) beste Unterhaltung. Mit einem Artisten beispielsweise, der über 50 leere Weinflaschen balancieren will.

Slava Popovs Auftritt im ZDF-Fernsehgarten erfordert höchste Konzentration

Slava Popov hat Erfahrung als Hochleistungssportler, Sportwissenschaftler und Zirkusartist. Sein über die Jahre gesammeltes Wissen teilt er mittlerweile in (online) Kursen: er unterrichtet „Fitness Mobilty“. Im ZDF-Fernsehgarten (alle Infos zur Show) darf er sein Können nun unter Beweis stellen.

50 Leere Weinflaschen sind dafür in einer Linie aufgereiht - über sie soll er balancieren, ohne den Boden zu berühren. „Worauf wird es ankommen?“, fragt Andrea Kiewel (ZDF-Fernsehgarten: Alle Sendetermine im ZDF 2022). Und der Sportler weiß: „Ich muss mich konzentrieren, dass ich genaue Schritte mache. Jeder Schritt ist super wichtig, muss perfekt sein. Die Flaschen verzeihen keinen Fehler!“

Die Störfaktoren müsse er ausblenden, um sich voll und ganz auf seine Aufgabe zu konzentrieren. Mit „Störfaktoren“ ist das Publikum gemeint, das weiß auch Andrea Kiewel. „Mädels ihr da in der Ecke“, spricht sie einige Zuschauerinnen an, die sofort anfangen zu Jubeln. „Nein, nein, nein, genau das brauchen wir jetzt nicht!“, ermahnt sie die Damen.

„Habt ihr gehört, was er jetzt vorhat?“, will sie wissen und beantwortet die Frage gleich selbst: „Nein, ihr wart nur mit euch beschäftigt!“ Sie bittet die Zuschauer um Ruhe und verspricht: „Es dauert nicht lange! Eine Minute größte Konzentration!“ Und tatsächlich, während Slava über die Flaschen balanciert, herrscht Stille. Doch es nützt nichts: bei 42 Flaschen verliert er sein Gleichgewicht und landet mit beiden Füßen auf dem Boden. „Ich bedanke mich bei euch, sie waren so toll leise! Also an uns hat es nicht gelegen“, stellt Kiwi fest.

