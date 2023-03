„Was für Menschen sitzen da?“: Ehemalige „Wer wird Millionär“-Kandidatin rechnet mit RTL ab

Von: Lisa Klugmayer

Die ehemalige „Wer wird Millionär“-Kandidatin Alicia Joe kritisiert RTL schon länger öffentlich für ihre Reality-TV-Formate. Doch der Wendler bringt das Fass zum Überlaufen.

Köln – Mit knapp 550.000 Abonnenten gehört Alicia Joe (27) zu den erfolgreichsten YouTuberinnen in Deutschland. Angefangen hat sie mit Make-up-Tutorials, heute klärt sie in ihren kritischen und sorgsam recherchierten Videos über Missstände und fragwürdige Trends in unserer Gesellschaft auf – von Familien-Bloggern bis zur Fußball-WM in Katar. In ihrem neusten YouTube-Video mit dem Titel „Mir reicht’s, ich ziehe Konsequenzen“ rechnet sie jetzt mit RTL ab.

Alicia Joe will nichts mehr mit RTL zu tun haben: Kritik äußert sie schon länger

Alicia, die 2020 bei „Wer wird Millionär“ als Kandidatin gegenüber von Günther Jauch saß, möchte „nicht mehr mit dem Namen RTL, sei es RTL Plus, RTL oder RTL Zwei oder eben einfach der RTL Group, positiv in Verbindung gebracht werden“. Außerdem wolle sie RTL-Formate nicht mehr durch ihre alten Videos – zum Beispiel ihre sarkastischen Kommentar-Videos zum Bachelor – pushen. Genau deswegen hat Alicia Joe jetzt achtzig Videos von ihrem Kanal entfernt. Doch warum dieser radikale Schritt?

Dass sie das TV-Programm von RTL schon länger für fragwürdig hält, ist jetzt kein Geheimnis. Schon 2021 äußerte sie Kritik an den Reality-Formaten des Senders. Die Kandidaten würden vorgeführt werden, Alkohol würde verherrlicht und Schönheitseingriffe normalisiert werden. Erneute Kritik gab es 2022 für das RTL+Format „Dubai Diaries“ mit Simon Desue. Doch für die geplante Baby-Doku von RTL2 mit Michael Wendler und Laura Müller hat Alicia Joe nicht mal ein bisschen Verständnis.

„Kontakt mit Senderchefs“: Haben „Die Geissens“ die Wendler-Doku bei RTL2 rausgeworfen? Freudestrahlend verkündeten Michael Wendler und Laura Müller ihr TV-Comeback. RTL2 sollte das Skandalpärchen während ihrer Schwangerschaft begleiten – inklusive der Geburt im Finale. Doch nachdem RTL2 für die geplante Wendler-Doku von allen Seiten Kritik bekommen hat, ruderte der Sender innerhalb von 24 Stunden zurück. Das freut auch Carmen Geiss, die dem Sender nicht nur öffentlich ein Ultimatum stellte, sondern wohl auch einen direkten Draht zum Senderchef hat.

„Kotze hochgekommen“: Ehemalige „Wer wird Millionär“-Kandidatin rechnet mit RTL ab

Denn ähnlich wie viele TV-Zuschauer, Carmen Geiss, die sogar damit drohte, die Zusammenarbeit mit dem Sender zu beenden, war auch Alicia Joe von der geplanten Baby-Doku der Wendlers wenig begeistert. „Als ich das gelesen habe, ist mir die Kotze hochgekommen“, schildert sie. Ihrer Meinung nach sei Michael Wendler ein Volksverhetzer. „Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was bei RTL2 für Menschen in der Redaktion sitzen, die denken, dass es eine gute Idee sei, so jemanden (...) eine Plattform zu geben. Was für Menschen sitzen da?“.

Für sich selbst ziehe sie hier die Grenze: „Die RTL Group müsste hier strenger einschreiten und kontrollieren, moralisch integrer handeln. Deswegen habe ich auf meinen Kanal jetzt einfach mal radikal ausgemistet. Von Love Island über Dschungelcamp bis hin zum Bachelor: Alles entfernt, was Inhalte dieser Sender drin hatte.“

Übrigens: Ohne Michael Wendler wäre sie wohl kaum bekannt geworden. Doch nun ist es der einstige Schlagerstar, wegen dem Laura Müller jetzt finanzielle Einbußen einfährt. Verwendete Quelle: YouTube/Alicia Joe