„Was hat RTL mit Llambi gemacht?“: Fans feiern „Let‘s Dance“-Chefjuror Joachim Llambi im Glitzer-Anzug mit Perücke

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

In der siebten „Let‘s Dance“-Folge stehen endlich wieder die Jurytänze an. Erwartet man sonst von Jorge Gonzales schrille Outfits und Perücken, so stiehlt ihm am Freitagabend (8. März) Joachim Llambi die Show. Der Chefjuror begeistert mit blonder Perücke und pinkem Glitzer-Anzug und lässt Fans im Netz ausrasten.

Köln - Bei „Let‘s Dance“ (hier alle News auf der Themenseite) geben nicht nur die Kandidatin alles. Am vergangenen Freitagabend (8. April) zeigte sich auch Joachim Llambi (57) von seiner besten Seite. In der Show begeisterte er nicht nur das Live-Publikum mit seinem Auftritt, auch Twitter-Nutzer waren völlig hin und weg vom Chefjuror im pinken Glitzer-Anzug.

Name Joachim Llambi Geboren 18. Juli 1964 (Alter 57 Jahre), Duisburg Partnerin Ilona Llambi (verh. 2005) TV-Show Let's Dance

Joachim Llambi feiert Janin Ullmanns Auftritt mit einer Stading Ovation

In der siebten Sendung der aktuellen „Let‘s Dance“-Staffel dreht sich alles um das Thema „Liebe“. Auch Joachim Llambi geht die Show besonders ans Herz. Nach Janin Ullmanns Performance beteiligt er sich sogar an einer Standing Ovation.

Moderator Daniel Hartwich (43) traut seinen Augen nicht: „Zum ersten Mal in dieser Staffel steht sogar Joachim Llambi auf!“, ruft er. Doch es ist nicht nur Llambis besonders gute Laune, die Zuschauern auffällt.

Joachim Llambi begeistert Zuschauer mit einem Schlagermedley © dpa / Rolf Vennenbernd

Joachim Llambi begeistert Zuschauer mit Jury-Teamtanz bei „Let‘s Dance“

Auch in diesem Jahr gibt es pünktlich zur Staffelmitte die Jury-Teamtänze. Sorgt sonst Jorge Gonzales (54) mit einer bunten Performance für Aufsehen, wird ihm in diesem Jahr die Show von Chefjuror Joachim Llambi gestohlen. Während Amira Pocher (29), Mike Singer (22) und Bastian Bielendorfer (37) mit ihren jeweiligen Partnern im Hintergrund mittanzen, mimt der Chefjuror ein Schlagermedley.

Mit einer blonden Perücke und einem pinken Glitzer-Anzug zieht er die Aufmerksamkeit aller Zuschauer auf sich. Nicht nur die Menschen im Publikum sind von Llambis Auftritt fasziniert, auch Jorge Gonzales kann seinen Blick nicht von ihm wenden: „Ich habe gar nicht auf die Kandidaten geachtet“, gibt er nach der Performance zu.

„Was hat RTL mit Llambi gemacht?“: Fans feiern „Let‘s Dance“-Chefjuror Joachim Llambi im Glitzer-Anzug mit Perücke

Während Joachim Llambi auf dem Tanzparkett seine Performance zum Besten gibt, rasten Twitter-Nutzer auf der Social-Media-Plattform völlig aus. „Was hat RTL mit Llambi gemacht?? Ich lieb‘s“, schreibt eine Zuschauerin. „Seit wann hat Llambi denn so viel Humor?“, fragt sich eine andere.

Ein weiterer Twitter-Nutzer witzelt: „Gelungenes Comeback von Dieter Thomas Kuhn bei Let‘s Dance“. Andere kriegen sich vor Lachen kaum noch ein: „Ich fall bald vom Sofa beim Anblick auf Herrn Llambi“. Ein anderer Fan schreibt: „Wer ist das?? ... und was haben sie mit Herr Llambi gemacht“.

Fans feiern Outfit von Joachim Llambi bei „Let‘s Dance“ © Twitter/Screenshot

Ekateria Leonova bekommt im Training ein blaues Auge

Jede Woche lernen die Kandidaten bei „Let‘s Dance“ neue Choreografien. Da kommt es auch hin und wieder zu kleinen Unfällen. Auf Instagram verriet Profitänzerin Ekat, sie habe im Training ein blaues Auge kassiert. Verwendete Quellen: „Let‘s Dance“ Folge 7, twitter.com, rtl+, dpa