Was macht Schäfer Heinrich denn bei DSDS mit Dieter Bohlen?

Da staunt DSDS-Chefjuror Dieter Bohlen nicht schlecht, als plötzlich Schäfer Heinrich vor ihm steht © RTL+

In der aktuellen und finalen Staffel von DSDS gab es bisher schon das ein oder andere bekannte Gesicht zu sehen. Nun war ein Schäfer zu Besuch bei Bohlen & Co.

Natürlich war es nicht irgendein Schäfer, der Dieter Bohlen (68) und seiner DSDS-Jury in der letzten Sendung einen Besuch abstattete. Heinrich Gersmeier (56) ist dem TV-Publikum besser bekannt als „Schäfer Heinrich“. In der Flirt- und Date-Sendung „Bauer sucht Frau“ hatte der Völlinghausener Landwirt 2008 nach der großen Liebe gesucht. Es folgte ein durchaus erfolgreicher Ausflug ins Schlagergeschäft, der dem beliebten Bauern einige Charthits bescherte.

Zuletzt war es um den schlagersingenden Schafhirten etwas stiller geworden, bis er zur Freude seiner Fans letztes Jahr ins Fernsehen zurückkehrte. Erst wurde für die RTL2-Serie „Der Trödeltrupp“ auf dem Gersmeier-Hof ordentlich entrümpelt. Dann trat der Schäfer in Thailand im „Kampf der Realitystars“ um das stattliche Preisgeld von 50.000 Euro an. Am 1. Februar kündigte er in seiner Instagram-Story an: „Hallo, meine lieben Freunde! Heute Abend einschalten bei DSDS! Ich bin auch dabei.“

Will Schäfer Heinrich Superstar werden?

Doch nicht Schäfer Heinrich griff bei „Deutschland sucht den Superstar“ zum Mikrofon, sondern sein guter Freund Louis Pawellek. Ihm wollte der Bauer im Casting unterstützend zur Seite stehen. Der „Sänger der Herzen“, wie sich Louis Pawellek auf seinem Instagram-Profil nennt, gab den Schlager-Klassiker „Wir sagen Dankeschön“ von den Flippers zum Besten. Schäfer Heinrich nickte fröhlich dazu im Takt. Für ein „Ja“ von Dieter Bohlen genügte das leider nicht. Dafür gab es von Heinrich zum Schluss dann aber doch noch ein Ständchen: seinen gropen Chart-Erfolg, „Das Schäferlied“.

Auch wenn sie die Jury zwar nicht unbedingt begeistern vom Gesang des Kandidaten Louis zeigte, waren die Mitglieder von der Verbindung zwischen dem Schäfer und dem 24-jährigen Nachwuchs-Sänger dann doch recht berührt. Wie der Volksmusik-Fan Louis Pawellek berichtete, war es zu der starken Kameradschaft so gekommen: „Schäfer Heinrich habe ich kennengelernt, als ich mein erstes eigenes Konzert veranstalten wollte, und daraus ist eine Freundschaft entstanden. Er ist mein bester Buddy.“ Das fand auch Juror Pietro Lombardi toll und gab den beiden mit auf den Weg: „Behaltet euch die Freundschaft bei.“