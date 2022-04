„Was Privates“: Lieselotte (66) will GNTM-Nacktshooting abbrechen

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Es gehört zu den gefürchtetsten Aufgaben bei „Germany’s Next Topmodel“: das Nacktshooting. Auch in diesem Jahr erwartet Heidi Klum, dass ihre GNTM-Models wieder alles geben und zeigen. Doch der 66-jährigen Liselotte wird das zu viel - sie will die Show verlassen.

Los Angeles - Das Finale rückt immer näher und wer nicht kurz vor den Top Ten ausscheiden möchte, muss bei „Germany’s Next Topmodel“ (hier alle News auf der GNTM-Themenseite) jetzt noch einmal alles geben. In Folge 11 verlangt Topmodel-Chefin Heidi Klum (48) ihren Määädchen beim Nacktshooting am Strand wieder alles ab. Sehr zum Leidwesen von Lieselotte (66), die anstatt sich auszuziehen, lieber die Show verlassen möchte.

Germany's Next Topmodel Castingshow Sender ProSieben Erstausstrahlung 25. Januar 2006 Moderation Heidi Klum

GNTM: das berühmt-berüchtigte Nacktshooting steht an

Neben dem großen Umstyling und dem Dreh mit den Male-Models, gehört das Nacktshooting zu gefürchtetsten Challenges einer jeden GNTM-Staffel. Diesmal konnte es Heidi Klum wohl nicht länger abwarten und rief zur Überraschung aller schon in der 11. Folge dazu auf, die Hüllen fallen zu lassen.

Am Strand von Los Angeles wurde eine riesengroße Uhr aufgebaut, in der sich die GTM-Kandidatinnen als menschliche Zeiger zu positionieren hatten. Als Fotograf und später in der Entscheidung an Heidis Seite Starknipser Brian Bowen Smith, den GNTM-Fans bereits aus vergangenen Staffeln kennen. (Milliarden, Millionen, steinreich: Diese ehemaligen GNTM-Models leben heute im Luxus)

Lieselotte will nicht zum Nacktshooting und verabschiedet sich schon mal von Heidi Klum © ProSieben

„Was Privates“: Liselotte (66) will GNTM-Nacktshooting abbrechen

Ihr sei es sehr wichtig, dass sich ihre Mädchen während des Shootings wohl fühlen und die Bilder sehr ästhetisch werden, erklärt Heidi Klum. Dafür werden die Körper der Kandidatinnen komplett mit goldener Farbe angepinselt. Für die intimsten Körperstellen gibt es zudem aufklebbare Pads.

Doch Lieslotte scheint das nicht zu genügen, denn die Hüllen fallen lassen, will sie auf gar keinen Fall. „Nacktheit ist für mich was Privates“, erklärt die Best-Agerin im Interview. Und da sie weiß, dass ihre Weigerung, das Shooting mitzumachen, ihren GNTM-Auszug bedeutet, macht sich Lieselotte sogleich auf, sich von Heidi zu verabschieden.

GNTM: Heidi Klum überredet Lieselotte zum Weitermachen

Die kann gar nicht glauben, wie ihr geschieht, als Lieselotte plötzlich vor ihr in Tränen ausbricht und die Show verlassen will. „Dass gerade die lockere Lieselotte ein Problem mit Nacktheit hat, hätte ich im Leben nicht gedacht“, so die vierfache Mutter.

Doch mit nach 17 Staffeln GNTM weiß die Model-Mama, wie sie mit ihren Mädchen umzugehen hat. Heidi Klum schafft es, Lieselotte davon zu überzeugen, doch noch beim Shooting mitzumachen. Und das wird ein voller Erfolg, sodass die 66-Jährige am Ende des Tages sogar eine Runde weiter ist.

GNTM: Lieselotte wird von Mitstreiterinnen angegangen

Bereits in der letzten Folge war es zwischen ihr und den anderen Kandidatinnen schon heiß hergegangen, als einige GNTM-Models Lieselotte vorwarfen, die Show nicht ernst genug zu nehmen. Verwendete Quellen: ProSieben