„Was soll das?“ Djamila bekommt im Dschungelcamp-Finale ihre absolute Angst-Prüfung - fiese Absicht?

Von: Claire Weiss

Im Dschungelcamp-Finale muss sich Djamila Rowe ihrer Angst stellen. Sie bekommt ausgerechnet die Prüfung zugeteilt, bei der sie ihren Kopf unter Wasser stecken muss. Fans im Netz sind stinksauer.

Australien - Im Dschungelcamp-Finale müssen sich die übrig gebliebenen Kandidaten jeweils einer letzten Prüfung stellen. Dabei entscheidet die Produktion, welcher Star welche Challenge übernimmt. Und Djamila Rowe bekommt ausgerechnet die Dschungel-Prüfung zugeteilt, die für sie die wohl größte Überwindung darstellt. War das etwa Absicht vom Produktionsteam?

Djamila muss sich ausgerechnet ihrer größten Angst stellen

Das Glasaquarium ist ein Klassiker der Dschungelgeschichte. Dabei muss Djamila ihren Kopf von unten in ein Aquarium stecken und wird dann mit Taucherbrille und Schnorchel ausgestattet. Das Aquarium soll erst mit Wasser und dann noch mit Aalen, Flusskrebsen, Wasserspinnen und Kröten gefüllt werden. Doch es sind nicht die Tiere, die dem Reality-Sternchen Sorgen machen. Es ist das Wasser! Schon zuvor hatte sie verkündet, dass sie alles könne - nur nichts, wobei sie ihren Kopf unter Wasser stecken müsse.

Wenig überraschend, dass Djamila die Prüfung schon nach wenigen Sekunden abbricht. Mithilfe zweier Hebel entleert sie den Glasbehälter selbst. Sonja und Jan, die Dschungelcamp-Moderatoren, geben der Kandidatin sogar noch eine zweite Chance, doch auch dieses Mal bricht Djamila sofort ab. „Ich habe ganz viel Wasser in den Mund bekommen. War wohl nix“, so die 55-Jährige nach dem Ziehen der Notvorrichtung. Später zweifelt sie, ob sie ihren Mund aufgrund des vielen Hyalurons in ihren Lippen überhaupt noch richtig schließen könne. „Das ist ja totes Material hier drin“, erklärt sie Lucas und Gigi.

„Irgendwie fies“: Fans beschweren sich im Netz über Djamilas Prüfung

Und auch die Fans scheinen zu glauben, dass die Dschungelcamperin von vornherein gar keine Chance hatte. „Djamila kriegt ausgerechnet die Prüfung, die für sie am schwersten ist. Nicht umsonst war sie für 2 Prüfungen mit tauchen und Wasser gesperrt ... irgendwie fies das“, schreibt ein Fan auf Twitter. „Djamila hat Probleme mit Tauchen und Kopf im Wasser, natürlich muss sie in die Wasserprüfung“, beschwert sich ein zweiter. Und auch ein dritter kommentiert: „Die Arme, genau das, was Djamila nicht möchte, kriegt sie als Prüfung. Für solche Prüfungen war sie doch extra gesperrt, man!“ Ein vierter schreibt schlicht: „Was soll das?“

Leider hat Djamila null Sterne erspielen können, weshalb es für sie und die anderen beiden Finalisten keine Vorspeise beim letzten Dschungel-Dinner gibt. Experten glauben trotzdem, dass Djamila das Dschungelcamp gewinnen wird. Verwendete Quellen: RTL+, twitter.com