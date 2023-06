WDR löscht „Kölner Treff“-Auftritt von Tahnee und Juliette Schoppmann aus Mediathek

Das Gespräch mit Stand-up-Comedian Tahnee und Sängerin Juliette Schoppmann ist aus der jüngsten Ausgabe der Talkshow „Kölner Treff“ entfernt worden. Darum ist es in der Mediathek nicht mehr zu finden.

Köln – Das Gespräch zwischen Moderatorin Bettina Böttinger (66) und Stand-up-Comedian Tahnee (31) und Sängerin Juliette Schoppmann (43) im Rahmen der jüngsten Ausgabe der Talkshow „Kölner Treff“ (16. Juni) ist in der Mediathek nicht mehr zu finden. Stattdessen sehen Interessierte den kurzen Hinweis „Dieser Beitrag steht aus redaktionellen Gründen nicht mehr zur Verfügung.“ Warum der knapp 14-minütige Ausschnitt nachträglich nicht mehr zu sehen ist, erklärte eine WDR-Sprecherin dem Medien-Onlinemagazin „DWDL“:

„Das Management von Tahnee und Juliette Schoppmann hat die Zustimmung für die Online-Ausstrahlung von Teilen des Gesprächs mit Bettina Böttinger zurückgezogen. Diese Entscheidung war für die Redaktion sehr überraschend, da rund um die Aufzeichnung keinerlei Unzufriedenheit deutlich wurde. Aus organisatorischen Gründen hat die Redaktion entschieden das gesamte Gespräch mit den beiden Künstlerinnen nun nicht online zu zeigen.“

Hochzeit Anfang des Jahres bestätigt

In der Talkshow sollte es vor allem um den gemeinsamen Podcast „Fühl Vergnügen“ von Tahnee und Schoppmann gehen. Doch Böttinger fragte auch nach Heirat und Kennenlerngeschichte der beiden, die ihre Hochzeit unfreiwillig erst nach der mediale Berichterstattung Anfang des Jahres bestätigten. Zuvor hatten sie nicht mal ihre Beziehung öffentlich gemacht. Warum die beiden Künstlerinnen ihr Einverständnis zurückgezogen haben, könnte an den Fragen zu ihrem Privatleben gelesen haben, mutmaßt das Onlinemagazin. Das habe man an „Tahnees Einwurf“ und dem damit verbundenen „Versuch eines Themawechsels“ ablesen können, dass sie „wegen eines Podcasts hier seien“. Insbesondere zwei Details hätten demnach den Ausschlag gegeben.

Die Mediathek-Entscheidung hat keine Konsequenzen für eine Wiederholung der Sendung im linearen TV, dabei werde die komplette Sendung zu sehen sein.

Erfolgreiche Künstlerinnen

Tahnee mischt seit mehreren Jahren die deutsche Comedy-Szene auf und war bereits in unterschiedlichsten TV-Formaten zu sehen, darunter etwa auch im Streaming-Hit „LOL: Last One Laughing" von Amazon Prime Video. Juliette Schoppmann wurde durch ihre Teilnahme an der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar" bekannt. In der ersten Staffel belegte sie den zweiten Platz hinter Alexander Klaws (39). Verwendete Quellen: DWDL, WDR