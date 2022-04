„We love Monaco“: Shania und Davina Geiss bekommen eigene TV-Serie

Von: Alica Plate

Davina und Shania Geiss bekommen ihr eigenes TV-Format © RTLZWEI / Severin Schweiger

Große Überraschung für Fans von den Geissens. Robert und Carmens Kinder bekommen ein eigenes TV-Format. Davina und Shania sind ab dem 09. Mai wöchentlich mit ihrer eigenen Serie auf RTL2 zu sehen.

Monaco - Seit über elf Jahren geben Robert, Carmen, Davina und Shania den Zuschauern innerhalb ihrer TV-Show „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“ (hier alle Infos) einen Einblick in ihr Luxus-Leben. Nun steht ein neues Projekt an: Die Töchter des Unternehmers erhalten ein eigenes TV-Format. Ab dem 9. Mai werden die beiden bei „Davina & Shania – We love Monaco“ auf RTL2 zu sehen sein.

Die Geissens sind bereits wöchentlich im TV zu sehen

Die Geissens (hier alle Infos) scheinen bei den Zuschauern extrem gut anzukommen. Denn der Erfolg der Unternehmerfamilie nimmt keinen Abbruch. Nachdem sie bereits neben ihrer TV-Show einen eigenen Podcast ins Leben gerufen haben, steht nun ein neues Format in den Startlöchern.

Steht die Familie sonst gemeinsam vor der Kamera, scheinen Carmen und Robert nun ihren Töchtern den Vortritt zu lassen. Denn Shania und Davina angelten sich ihr erstes eigenes TV-Format, wie RTL2 verkündet.

„We love Monaco“: Shania und Davina Geiss bekommen eigene TV-Serie

Lange müssen sich die Fans der beiden nicht mehr gedulden. Bereits am 09. Mai startet die erste Folge von „Davina & Shania – We love Monaco“ und wird anschließend immer montags um 21.15 Uhr auf RTL2 zu sehen sein. Ab dem 23. Mai strahlt der Sender dann sogar Doppelfolgen aus, weshalb sich der Sendetermin auf 20.15 Uhr verschiebt.

Die Zuschauer können sich dabei auf jede Menge Unterhaltung gefasst machen: „In ihrer ersten eigenen Doku-Soap öffnen die Töchter von Carmen und Robert Geiss die Pforten zu ihrem aufregenden Teenie-Leben und stellen sich der großen Herausforderung einer ersten eigenen Wohnung. Wie werden die Eltern den Auszug der Töchter verkraften - und vertragen sich die beiden Schwestern oder endet alles in einem Desaster?“, heißt es in der Presseerklärung von RTL2.

Ob auch dieses Format dem Sender zu guten Quoten verhelfen wird? Wir sind gespannt! Das Leben der Geissens scheint jedenfalls nicht langweilig zu werden. Innerhalb ihres Podcasts plauderten sie kürzlich aus, dass Robert, sowie Tochter Davina kürzlich hohe Strafen in der Schweiz zahlen mussten. Verwendete Quellen: RTL2