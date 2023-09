Enthauptete Mainzelmännchen und Gefummel: ProSieben stellt Andrea Kiewels Fernsehgarten bloß

Von: Diane Kofer

„TV total“ macht sich regelmäßig über sämtliche Fernseh-Momente lustig – dieses Mal bekam Andrea Kiewels „ZDF-Fernsehgarten“ sein Fett weg.

Köln – Der „ZDF-Fernsehgarten“ ist in den Sommermonaten eine feste Instanz bei dem öffentlich-rechtlichen Sender. Moderatorin Andrea Kiewel (58) sorgt dort aber regelmäßig für fragwürdige Momente. „TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff (46) hält von der Sendung und deren Inhalt offenbar nicht viel: Er stellt das Format in einer Parodie vor ganz Deutschland bloß.

„Jede Menge Spaß und dumme Witze“: Sebastian Pufpaff veranstaltet ProSieben-Fernsehgarten

Kein Wochenende vergeht zurzeit ohne Schlagzeilen über den „ZDF-Fernsehgarten“. Moderatorin Andrea Kiewel sorgte gerade erst für große Aufregung aufgrund ihrer schier unzähmbaren Lust, zu flirten. Viele Zuschauer fanden, dass sie bei den männlichen Gästen viel zu hart rangeht – fummelt und mit peinlichen Anmachsprüchen auffällt. Eine Metal Band, auf deren Schlagzeuger sie es besonders abgesehen hatte, nahm sie in einem Statement zwar schon in Schutz – aber genau auf das wilde Gefummel der TV-Bekanntheit spielt nun auch ihr Kollege von ProSieben an.

In einer neuen „TV total“-Ausgabe begrüßt Sebastian Pufpaff zum sendereigenen Fernsehgarten. „Das kann man doch besser machen. Deswegen haben wir uns überlegt, wir mieten uns eine Schrebergartensiedlung und bauen unser eigenes ‚TV total‘ Fernsehgarten-Studio da rein“, schildert er und schon beginnt die Parodie. „Jede Menge Spaß und dumme Witze – dafür stehen wir hier“, heißt es zur Begrüßung, dann werden Gäste und Live-Publikum mit viel Getatsche und intensiver Körpernähe in Empfang genommen.

„Darf man das noch sagen?“ und Mainzelmännchen-Massaker: Sebastian Pufpaff geht aufs Ganze

Als Highlight des ProSieben-Fernsehgartens wurden neben Simon Gosejohann (47), der in einem „sinnlosen Spiel“ antrat, und Mickie Krauses (53) „Nie mehr Alkohol“-Performance auch ein Zuschauer-Weltrekord angekündigt. Ein Mann eilte zum „Mainzelmännchen köpfen“ herbei. „Ulli, du hast behauptet, dass du in der Lage bist, in kürzester Zeit so viele Mainzelmännchen zu enthaupten, wie sonst keiner auf der Welt. Top, die Wette gilt“, ließ der gebürtige Troisdorfer verlauten – und „Mainzelmännchen-Killer“ Ulli riss einem Stoff-Männchen nach dem anderen mit viel Elan den Kopf ab.

Sebastian Pufpaff macht sich bei „TV total“ über Andrea Kiewel und den „ZDF-Fernsehgarten“ lustig. „Mainzelmännchen“-Köpfen und viel Gefummel stehen im „ProSieben“-Garten auf dem Programm. © Screenshot: TV total/ ProSieben (Fotomontage)

Die Redaktion um Moderator Pufpaff hat offenbar so manche Fernsehgarten-Folge intensiv verfolgt – denn sowohl Andrea Kiewels Interaktion mit Künstlern, TV-Köchen und dem Publikum als auch typische Sprüche wurden in die Nachahmung integriert. Ganz nebenbei schlich sich immer wieder die Frage „Darf man das noch sagen?“ ein – damit fällt nicht nur Andrea Kiewel regelmäßig auf – auch das ZDF hat sich damit keine Freunde gemacht. Die Zuschauer sind genervt von den Songtext-Änderungen bei Partyschlagern. Verwendete Quellen: „TV Total“/ ProSieben