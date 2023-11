Wegen „Bauer sucht Frau“: RTL wirft Sonntagsprogramm inklusive NFL komplett um

Von: Elena Rothammer

Eben erst hat RTL sich die Rechte für die NFL geschnappt. Für ein „Bauer sucht Frau“-Special schiebt der Sender die Football-Spiele jetzt aber schon wieder auf einen Spartensender ab.

Köln – Seit dieser Saison ist für NFL-Fans RTL Pflicht. Zuvor waren die Footballspiele bei ProSieben und ProSieben MAXX zu sehen gewesen, doch nun hat der Kölner Sender die Rechte inne. Jeden Sonntag werden in der Regel zwei Partien live übertragen – eine um 19.05 Uhr, eine weitere um 22.25 Uhr. Im Dezember müssen sich die Sport-Liebhaber allerdings umstellen: Die NFL-Spiele müssen weichen und machen für „Bauer sucht Frau“ Platz.

Sonderprogramm mit „Bauer sucht Frau“ im Dezember: RTL schiebt NFL auf Spartensender ab

Nachdem RTL drei „Bauer sucht Frau“-Kandidaten gestrichen hat, fällt am 20. November der Startschuss für die neue Staffel. Ein besonderes Schmankerl erwartet die Fans der Kuppelshow mit Inka Bause (54) jedoch am 3. Dezember. An diesem Tag schmeißt RTL sogar das gesamte Programm um.

Am Sonntag, dem 3. Dezember und damit auch dem 1. Advent, laufen die Live-Übertragungen der NFL-Spiele nicht auf RTL. Stattdessen werden die Matches auf den Spartensender Nitro abgeschoben. Auf RTL hingegen werden tagsüber Familienfilme wie „Findet Dorie“ und „Zoomania“ ausgestrahlt. Um 19.05 Uhr zeigt RTL dann das Spezial „Bauer sucht Frau – Neues Babyglück auf den Höfen“.

Sendertermine der neuen „Bauer sucht Frau“-Staffel 2023 Folge 1: Montag, 20. November 2023, 20.15 Uhr, RTL Folge 2: Montag, 20. November 2023, 22.30 Uhr, RTL Folge 3: Dienstag, 21. November 2023, 20.15 Uhr, RTL Folge 4: Dienstag, 21. November 2023, 22.30 Uhr, RTL Folge 5: Montag, 27. November 2023, 20.15 Uhr, RTL Folge 6: Montag, 27. November 2023, 23.30 Uhr, RTL Folge 7: Dienstag, 28. November 2023, 20.15 Uhr, RTL Folge 8: Dienstag, 28. November 2023, 22.30 Uhr, RTL Folge 9: Montag, 4. Dezember 2023, 20.15 Uhr, RTL Folge 10: Montag, 4. Dezember 2023, 22.30 Uhr, RTL

„Bauer sucht Frau“ verdrängt NFL: RTL äußert sich

Auf Anfrage von dwdl.de bestätigt ein RTL-Sprecher die Änderung. „RTL und Nitro sind Free-TV-Partner der NFL. Die Spiele am 3. Dezember werden wegen einer großen RTL-Sonderprogrammierung bei Nitro zu sehen sein. Am 10. Dezember geht es mit den Sonntagsspielen bei RTL weiter“, heißt es in dem Statement.

Die Quoten seien kein Grund für diese Änderung. „Unsere Erwartungen haben sich sowohl im TV als auch im Streaming voll erfüllt“, betont der RTL-Sprecher stattdessen. Der Sender mit Hauptsitz in Köln hat demnächst noch einiges Neues in petto. RTL schnappte sich die ProSieben-Sendung „Schlag den Besten“. Verwendete Quellen: RTL; dwdl.de