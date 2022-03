Wegen positivem Test: Rurik Gislason fällt bei Schlag den Star aus - Beachvolleyball-Star springt ein

Von: Linda Rosenberger

Rurik kann wegen einer Corona-Infektion nicht an „Schlag den Star“ teilnehmen © ProSieben/Steffen Z. Wolff/Benedikt Müller/dpa-Pool | Rolf Vennenbernd

Auch ihn hat‘s erwischt: Eigentlich hätte Rurik Gislason bei „Schlag den Star“ gegen Fabian Hambüchen antreten sollen. Doch wegen Corona kommt nun alles anders.

Köln - Obwohl die Corona-Regeln derzeit immer mehr gelockert werden beziehungsweise vielerorts gänzlich wegfallen sollen, kursiert das Virus bei uns nach wie vor. Das muss nun auch Rurik Gislason am durchtrainierten, eigenen Leib erfahren, denn auch der Fußballprofi hat sich mit dem pandemischen Virus infiziert Nach einem positiven Corona-Test muss der Kicker außerdem seine Teilnahme bei „Schlag den Star kurzfristig absagen, wie tz.de berichtet.

Fußballprofi Rurik Gislason hat sich mit dem Coronavirus infiziert und kann nicht bei „Schlag den Star“ antreten

„Der Kampfgeister“ Fabian Hambüchen gegen „The Face“ Rurik Gislason hätte es eigentlich in der nächsten Folge „Schlag den Star“ heißen sollen, doch daraus wird nun leider erstmal nichts. Der Grund, warum ProSieben kurz vor der neuen Live-Show seines Erfolgsformats doch nochmal umplanen musste, ist - wie in diesen Tagen so oft - Covid-19. So schlug ein Corona-Test des Fußball-Profis nun positiv an und Rurik musste sich in Quarantäne begeben.

Obwohl er sich „echt echt gefreut“ habe, dürfe er nun nicht auftreten, erklärt der Kicker in seiner Insta-Story. „Deswegen bin ich nun ein bisschen traurig“, bringt der blonde Frauenschwarm außerdem zum Ausdruck, wie er sich eigentlich bereits auf „Schlag den Star“ gefreut hätte. Doch Rurik Gislason kann glücklicherweise auch Entwarnung geben, denn trotz seiner Corona-Infektion ginge es ihm gesundheitlich zum Glück aber „ziemlich gut“.

Rurik Gislason muss „Schlag den Star“ coronabedingt absagen - nun darf Olympiasieger Julius Brink für den Kicker einspringen

Eine gute Lösung nach Ruriks Show-Absage scheint ProSieben bereits gefunden zu haben, denn der Sender hat eine andere Sportlegende für „Schlag den Star“ verpflichtet. So wird niemand geringeres als Julius Brink anstelle von Rurik Gislason nun gegen Fabian Hambüchen antreten - womit der nächste Wettkampf der Promis zu einem „Duell der Olympiasieger“ wird, wie die Verantwortlichen versprechen.

Das will sich auch Corona-Patient Rurik Gislason nicht entgehen lassen: „Ich guck natürlich zu“, verspricht der Isländer in seiner Insta-Story, vom heimischen Sofa aus zu verfolgen, wie seine Vertretung und sein eigentlicher Konkurrent im großen Olympioniken-Duell bei „Schlag den Star“ auf ProSieben gegeneinander antreten werden. So wünscht er den beiden „viel Glück, viel Spaß“ und hofft zugleich, zu einem anderen Zeitpunkt selbst in der Spielshow teilnehmen zu können.

Wie „Schlag den Star“ musste auch „Let‘s Dance“ wegen einiger an Corona erkrankter Stars bereits umplanen

Dabei ist Rurik Gislason nicht der einzige Promi, den das Coronavirus nun erwischt hat. Auch bei „Let‘s Dance“ mussten einige Stars wegen ihrer Covid-Infektion bereits pausieren, weshalb einige bereits von einem Fluch sprechen würden.

Verwendete Quellen: instagram - @rurikgislason, ProSieben.de