Wegen Ferkelgeburt: „Das perfekte Dinner“-Koch muss abbrechen

Von: Volker Reinert

Diese Woche steht „Das perfekte Dinner“ ganz unter dem Motto der Nachhaltigkeit. Doch bei Hobbykoch Alex passiert an Tag eins was gänzlich Unerwartetes. Er eilt zu einer Ferkelgeburt auf seinem Hof.

Rödinghausen – „Das perfekte Dinner“ startet am Montag (16. Oktober 2023) mit Kandidat Alex (35) in eine Spezial-Woche. So steht alles im Zeichen der Nachhaltigkeit. Doch während seiner Vorbereitungen kommt Ehefrau Anka hastig in die Küche und muss ihn in den hofeigenen Stall rausführen. Der Grund: Eine Sau erwartet ihr zweites Ferkel.

„Das perfekte Dinner“: Ein Glücksferkel für Kandidat Alex

Damit hat Alex wohl nicht gerechnet. Sau Resi ist hochschwanger und erwartet just Ferkel Nummer drei. Seine Ehefrau und Schwester Joana helfen bei der Geburt im Stall. Auf die Frage des Off-Sprechers, ob sie gerade an dem Dinner-Tag von Alex mit den Ferkel gerechnet haben, antwortet Anka: „Nein, ein kleines Überraschungsschwein. Vielleicht ist es ja ein Glücksschwein“.

Kandidat Alex freut sich jedenfalls: „Wir haben wenigstens was zum Anstoßen, würde ich sagen, oder? Kann mir keiner kommen ‚Ich trinke heute nicht‘“. Auch auf den Social-Media-Kanälen von „Das perfekte Dinner“ zeigen sich die TV-Zuschauer entzückt vom tierischen Zuwachs während der Show. So schreibt eine Followerin: „Eine Ferkelgeburt! Das scheint eine tolle, spannende Woche zu werden“, eine andere „Gott die kleinen Schweinchen“ gefolgt von einem Herz-Emoji. Ein anderer Follower meint „Wie süß ist das denn?“.

„Das perfekte Dinner“-Koch Alex hat auf seinem Hof Schweine. Mitten in den Vorbereitungen für seine TV-Gäste bekommt eine Sau Ferkel und Alex muss abbrechen und in den Stall. © Das perfekte Dinner/ Vox (Fotomontage)

Auf jeden Fall war der freudige Zuwachs nicht nur für Alex eine Überraschung. Andere Fans waren auf Facebook allerdings gar nicht begeistert von der „Perfekten Dinner“-Woche mit dem Thema Nachhaltigkeit und wollen diese. Verwendete Quellen: rtl.plus.de „Das perfekte Dinner“ Folge vom 16. Oktober 2023