Wegen Florian Silbereisen: Beatrice Egli und Andrea Kiewel knutschen im Fernsehgarten

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Beim „Schlagerbooom“ flirtet Beatrice Egli noch heftig mit Florian Silbereisen. Keine 24 Stunden später küsst sie live vor tausenden Fans Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel.

Mainz – Was war das für eine heiße Show?! Beim „Schlagerbooom“ flirtete Beatrice Egli (35) heftig mit Florian Silbereisen (41). Die beiden Schlager-Stars präsentierten ihre gemeinsame Single „Das wissen nur wir“ und heizten die Gerüchteküche mit eindeutigen Blicken und kleinen Fummeleien heftig an. Keine 24 Stunden später steht Beatrice Egli in Mainz auf der Bühne – und knutscht hier mit Andrea Kiewel (58) fröhlich weiter.

„Habt ihr euch geküsst?“: Andrea Kiewel hackt bei Liebesgerüchten zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen nach

Nachdem Beatrice Egli ihren Song „Balance“ aus dem gleichnamigen neuen Album gesungen hat, plaudert sie noch ein bisschen mit Andrea Kiewel. Doch die Moderatorin kommt einfach nicht drauf klar, wie gut die Schlagersängerin aussieht. „Guckt sie euch doch mal an“, fordert sie ihr Publikum auf. „Gestern aus Kitzbühel gekommen, von Flo Silbereisen“, fährt sie fort. „Du hast große Ähnlichkeit mit ihm“, spaßt Beatrice Egli, da auch Andrea Kiewel, wie Florian Silbereisen gestern, knallgelb trägt.

Po-Grapscher & Kuss mit Beatrice Egli: Der Urlaubs-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel in Bildern Fotostrecke ansehen

„Nicht dass wir uns gleich noch küssen, wir beide“, lacht Beatrice Egli. Doch die Frage, ob zwischen ihr und Florian Silbereisen doch mehr läuft, interessiert wohl nicht nur die Fans, sondern auch Andrea Kiewel brennend. „Habt ihr euch geküsst?“, hackt sie nochmal nach. „Man weiß es nicht“, bleibt Beatrice Egli weiterhin vage.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 09. Juli 2023: Es lebe der Sport 16. Juli: Sommerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest

Wegen Florian Silbereisen: Beatrice Egli und Andrea Kiewel knutschen im Fernsehgarten

Doch Andrea Kiewel ergreift die Chance und streckt Beatrice Egli ihren Kussmund entgegen. Zuerst gab es nur ein Küsschen auf die Wange, doch beim zweiten Anlauf küssen sich die beiden tatsächlich auf den Mund – für mehrere Sekunden, live vor tausenden Fernsehgarten-Fans. Das Publikum ist da natürlich außer sich, klatscht und jubelt den beiden zu. „Erst mit Silbereisen knutschen, dann mit Kiwi fummeln – das kann nur Beatrice Egli“, spaßt Andrea Kiewel nach dem Kuss. Was wohl Florian Silbereisen zu diesen Bildern sagt?!

Beim „Schlagerbooom“ flirtet Beatrice Egli noch heftig mit Florian Silbereisen. Keine 24 Stunden später küsst sie live vor tausenden Fans Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel. (Fotomontage) © ZDF/Fernsehgarten – Folge vom 2. Juli 2023 & IMAGO/Eibner

Im Fernsehgarten gehts diese Woche wild her: Direkt zu Beginn der Sendung plauderte Andrea Kiewel mit ihren Zuschauern über deren Urlaubspläne – bis ein Herr ihr offenbar an den Hintern griff. Verwendete Quellen: ZDF/Fernsehgarten – Folge vom 2. Juli 2023