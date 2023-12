RTL-Zuschauer wollen „Das Supertalent“ wegen Knossi boykottieren – „Quatscht einen in den Wahnsinn“

Knossi und Victoria Swarovski moderieren 2024 „Das Supertalent“ – vielen Zuschauern passt das gar nicht. Sie wollen die Sendung gar nicht erst anschauen.

Köln – Dass es bei „Das Supertalent“ nach zwei Jahren Pause erhebliche Veränderungen geben wird, war spätestens mit der Bekanntgabe der neuen Jury klar. Zum Drehstart am 7. Dezember wurde dann auch offiziell, dass sogar das Moderations-Team ersetzt wird. In der vergangenen Staffel führten noch Lola Weippert (27) und Chris Tall (32) durchs Programm – jetzt kehrt Victoria Swarovski (30) zurück. An ihrer Seite steht Internet-Star Jens Knossalla (37) – bekannt als Knossi. Doch die Fans sind alles andere als begeistert.

Neue Jury, neue Moderatoren: RTL verärgert die „Supertalent“-Fans

„Absoluter Wahnsinn. Ich bin mit dabei beim Supertalent. Ich habe das große Glück, neben Victoria Swarovski moderieren zu dürfen und freue mich auf die Jury, auf das Publikum, aber vor allem auf die Kandidaten“, schwärmt Knossi im RTL-Interview von seiner neuen Aufgabe bei „Das Supertalent“. Und auch seine Kollegin ist glücklich mit der Zusammenarbeit. Doch während die zwei sich freuen, hagelt es im Netz Kritik.

Viele Fans der Show behaupten sogar, das „Supertalent“ boykottieren zu wollen. „Sorry, aber dieser Knossi geht gar nicht. Nicht witzig und denkt, er ist weiß Gott wer“, ärgert sich ein Instagram-User. „Noch ein Grund mehr, diese Show nicht zu gucken“, merkt ein zweiter an. Was die Fans so sehr an Knossi, aber auch an seiner Moderationskollegin Victoria Swarovski stört: „Die eine quatscht einen in den Tiefschlaf und der andere in den Wahnsinn.“

Falsche Wahl? Die Zuschauer wünschen sich diesen „Supertalent“-Moderator zurück

„Wer hätte gedacht, dass man Lola Weippert und Chris Tall noch unterbieten kann?“, lautet das harte Urteil eines X-Users (ehemals Twitter), der sich mit den vorherigen Moderatoren doch etwas besser abfinden konnte. Doch der eigentliche Favorit der Zuschauer auf den Moderationsposten ist ein anderer. Unter dem Instagram-Post zeichnet sich ein klares Ergebnis ab: Die meisten Fans wünschen sich ein Comeback von Daniel Hartwich (45).

Von 2008 bis 2020 moderierte der gebürtige Frankfurter die Talentshow, am Ende sogar zusammen mit Victoria Swarovski. „Wo ist Daniel?“, fragt sich mehr als ein Fan unter dem Beitrag. „Hätte es nicht Daniel Hartwich machen können?“, will ein anderer von RTL wissen. In der Jury dürfen die Zuschauer neben Dieter Bohlen (69) und Bruce Darnell (66) auch auf zwei neue Gesichter gespannt sein. Verwendete Quellen: X, Instagram/ supertalent, RTL