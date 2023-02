Wegen Nazi-Skandal: RTL+ verbannt Folgen beliebter Shows aus dem Programm

Von: Daniel Hagen

Mediengruppe RTL © Markus Scholz/dpa

Henrik Stoltenberg ist bei Fans von Shows wie „Love Island“ bekannt und beliebt. Nach einem Urteil wegen Nazi-Parolen schmeißt RTL ihn aber raus und entfernt alle Folgen mit ihm! Lesen Sie hier mehr:

Wer in Reality-TV-Shows auffallen will, muss polarisieren. Die Zuschauer erinnern sich einfach eher an einen, wenn man nicht einfach nur „der Nette“ ist. Formate wie das Dschungelcamp leben davon, dass es mindestens eine Person gibt, die aus der Reihe tanzt und Drama anzettelt. So jemand ist auch Henrik Stoltenberg, der durch Sendungen wie „Promis unter Palmen“ oder „Love Island“ bekannt geworden ist. Jetzt hat RTL die Zusammenarbeit mit dem 26-Jährigen aber eingestellt. Der Grund dafür: Stoltenberg ist wegen Nazi-Parolen verurteilt worden. Was das für Zuschauer bedeutet.

Eigentlich sollte der Höhenflug von Henrik Stoltenberg – Enkel des mittlerweile verstorbenen Politikers Gerhard Stoltenberg – dieses Jahr weitergehen. Zusammen mit RTL dreht er die Reality-Show „The Real Life #nofilter“. Doch damit ist jetzt Schluss. (dh)