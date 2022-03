Wegen Ukraine-Krieg: ARD ändert Programm zum ESC - Barbara Schöneberger muss warten

Von: Sarah Wolzen

Wegen des Krieges in der Ukraine ändert die ARD kurzfristig ihr Programm. ESC-Fans müssen auf den Vorentscheid mit Barbara Schöneberger noch etwas warten. „Germany 12 Points“ wird verschoben.

Hamburg - In Europa herrscht seit einer Woche Krieg. Das führt auch im TV (hier alle News auf unserer Themenseite) zu ständigen Anpassungen im Sendeablauf. Auch Fans des „Eurovision Song Contest“ müssen sich auf eine Programmänderung einstellen, wie tz.de berichtet.

Eurovision Song Contest europäischer Musikwettbewerb Erstausstrahlung 24. Mai 1956 Erfolgreichstes Teilnehmerland Irland Austragungsort 2022 Turin, Italien

ARD ändert ihr Programm zum ESC-Vorentscheid

Eigentlich sollte am kommenden Freitag (4. März) um 20.15 Uhr die Sendung „Germany 12 Points - der deutsche ESC Vorentscheid“ mit Moderatorin Barbara Schöneberger (47) in der ARD gezeigt werden.

Doch ESC-Fans müssen sich noch ein wenig gedulden. Die Entscheidung, welche Künstler Deutschland 2022 beim „Eurovision Song Contest“ in Turin vertreten werden, wird ein wenig nach hinten verschoben.

Programmänderung in der ARD: Sondersendung zur Lage in der Ukraine

Aufgrund des Krieges in der Ukraine haben sich die Verantwortlichen der ARD dafür entschieden, um 20.15 Uhr zunächst ein anderes Format zu zeigen. In „Wir helfen - Gemeinsam für die Ukraine“ soll es um die aktuelle Situation in der Ukraine gehen. Moderator Ingo Zamperoni wird mit Betroffenen sprechen und die TV-Zuschauer zum Spenden animieren.

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl erklärt in einem Statement: „Wenn gegen die Ukraine Krieg geführt wird, können wir nicht gleichzeitig den Eurovision Song Contest und die Freundschaft in Europa feiern, ohne klar Stellung zu beziehen. An diesem Abend muss die Solidarität mit der Ukraine und die Hilfe für die Menschen dort an erster Stelle stehen.“

Wegen Russlandkrieg: ARD ändert Programm zum ESC - Barbara Schöneberger muss warten

„Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid“ folgt jedoch gleich im Anschluss an die Sondersendung. Statt um 20.15 beginnt der deutsche Vorentscheid somit um 21.00 Uhr.

Den Abend gewinnen wollen unter anderem Nico Suave und Team Liebe, Wahl-Wienerin Felicia Lu, der 24-jährige Malik Harris oder das Duo Maël und Jonas. Der Gewinner sichert sich ein Ticket für den ESC, der nach dem letztjährigen Sieg von Måneskin 2022 in Turin stattfindet.

ESC-Vorentscheid ohne Florian Silbereisen

Eigentlich hätte auch Florian Silbereisen (40) bei „Germany 12 Points“ am Start sein sollen. Doch der Schlagerstar hat sich mit Corona infiziert und steckt in Lappland fest.

Verwendete Quellen: wdr.de, instagram.com/ard