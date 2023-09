Wegen „Sommerhaus“-Eklat: Walentina wollte Reality-Karriere für immer beenden

Walentina Doronina hat genug von Reality-TV. Hängt sie wegen „Sommerhaus der Stars“ jetzt wirklich die Karriere an den Nagel?

Bocholt – Das „Sommerhaus der Stars“ bringt jedes Jahr aufs Neue Reality-TV-Darsteller an ihre emotionalen Grenzen. Dieses Jahr gehört auch Walentina Doronina (23) dazu, die die Sendung laut Insider-Informationen schon wieder verlassen haben soll. Wegen eines Eklats in einer noch nicht ausgestrahlten Folge soll die Blondine sogar überlegt haben, das Genre Reality komplett aufzugeben.

Walentina Doronina im „Sommerhaus“: Reality-Reise war nur kurz

Im „Sommerhaus“ liegen die Gefühle blank – darauf baut das Konzept der Sendung auf. Allerdings gibt es eine Grenze zwischen quotensicherndem Gezanke und Gezicke und tatsächlichen körperlichen Auseinandersetzungen.

Eine solche soll sich nun zwischen Walentina Doronina und ihrem Verlobten Can Kaplan (26) und dem gegnerischen Promi-Paar Luigi Birofio (24) und Dana Feist (26) ereignet haben, wie ein Show-Insider gegenüber RTL verraten hat. Die beiden Paare waren sich offenbar so gar nicht grün und angeblich bedeutet das auch, dass Walentina, Can, Luigi und Dana die Show bereits frühzeitig verlassen mussten.

Schockiert vom „Sommerhaus“: Walentina Doronina gibt Fazit nach erster Folge

Die erste Folge vom „Sommerhaus der Stars“ lief bereits am Dienstag, 19. September, im Fernsehen und in ihrer Instagram-Story äußerte sich Walentina Doronina zu dem Format.

In erster Linie betont die Reality-TV-Darstellerin, wie schockiert sie von den Zuständen am Set und wie anstrengend das Projekt für sie gewesen sei. „Wie das im Sommerhaus abgelaufen ist, hat mich schockiert.“ Dass Reality-TV keine Sonntagsfahrt ist, war auch Walentina klar. Mit so viel Hass habe sie aber nicht gerechnet. Es habe sie so traurig gemacht, „dass ich wirklich dachte, ich höre mit dem Reality-Business auf“.

Das „Sommerhaus der Stars“ scheint sich für Walentina Doronina als keine besonders schöne Erfahrung erwiesen haben. © Screenshot/Instagram/walentinadoroninaofficial; Screenshot/RTL+/Das Sommerhaus der Stars (Fotomontage)

Ob sie diesen Plan wohl wirklich in die Tat umsetzen wird? Die zweite Folge wird am Dienstag, 26. September, im TV ausgestrahlt werden, gibt es aber bereits jetzt bei RTL+ zum Streamen. Zumindest darin ist Walentina noch zu sehen.

Verwendete Quellen: Promiflash.de, RTL