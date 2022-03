Wegen Sondersendung von Markus Lanz: ZDF verschiebt das „Bergdoktor“-Finale

Von: Sarah Wolzen

Das Finale von „Der Bergdoktor“ wird verschoben. Das für den 10. März geplante Staffelende weicht einer Sondersendung. In „Markus Lanz - Ein Abend für die Ukraine“ soll es um Unterstützung für die Kriegsopfer gehen.

Hamburg - Seit zehn Tagen herrscht in der Ukraine Krieg. Im TV (hier alle News auf unserer Themenseite) führt das zu zahlreichen Programmänderungen. So muss auch das Finale des Bergdoktors einer Sondersendung weichen, wie tz.de berichtet.

Das ZDF ändert sein Programm

Am Donnerstagabend (10. März) sollte eigentlich das Finale der aktuellen Staffel von „Der Bergdoktor“ ausgestrahlt werden. In der Folge mit dem Titel „Was bleibt“ stehen dem Bergdoktor Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) große Veränderungen bevor.

Doch die Fans des Bergdoktors müssen sich noch ein wenig gedulden. Was genau es mit den Veränderungen auf sich hat, erfahren sie nun erst eine Woche später.

Wegen Sondersendung von Markus Lanz: ZDF verschiebt das Finale vom „Bergdoktor“

Das Staffelfinale des Bergdoktors findet nun erst am 17. März statt. Stattdessen zeigt das ZDF am 10. März um 20.15 Uhr eine „Markus Lanz“-Sondersendung zum Krieg in der Ukraine.

In einer 105-minütigen Live-Sendung mit dem Titel „Markus Lanz - ein Abend für die Ukraine“ soll Lanz nach Angaben des ZDF Gespräche mit Politikern, Experten und Beobachtern aus der ganzen Welt führen.

Markus Lanz fordert im Rahmen seiner Sondersendung zum Spenden für die Ukraine auf

Darüber hinaus gibt es im Rahmen der Sendung die Möglichkeit, die Menschen in der Ukraine aktiv zu unterstützen. Dazu wird den ganzen Abend über eine Spendenhotline geschaltet werden.

Gemeinsam mit dem Aktionsbündnis Katastrophenhilfe will der Südtiroler die TV-Zuschauer zum Spenden für die vom Krieg betroffenen Menschen aufrufen.

Fans des Bergdoktors müssen eine Woche auf das Staffelfinale warten

Fans des Bergdoktors müssen sich also eine Woche lang in Geduld üben. Bis dahin ist ihnen vielleicht auch eingefallen, woher sie den Bergsteiger aus der letzten Folge kennen.

