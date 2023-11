Wegen Thomas Gottschalk: ProSieben ändert überraschend TV-Programm

Klare Entscheidung

Am 18. November startet auf ProSieben ein Highlight: die neue Staffel von „The Masked Singer“. Die zweite Ausgabe wird allerdings direkt verschoben – wegen Thomas Gottschalk.

München – Der November hält für TV-Fans eine ganze Menge bereit: Auf ProSieben startet am 18. November die neunte Staffel von „The Masked Singer“. Ab dann stehen wie gewohnt samstags um 20:15 Uhr kostümierte Promis live auf der Bühne. Doch schon in der zweiten Folge müssen sich die Fans umstellen, denn der Sender ändert ausnahmsweise das Programm.

Wegen Thomas Gottschalks „Wetten, dass..?“-Abschied: ProSieben verlegt „The Masked Singer“-Liveshow

Regulär wäre die zweite Folge von „The Masked Singer“ am 25. November zu sehen gewesen. Doch an diesem Samstagabend feiert Thomas Gottschalk (73) im ZDF seinen „Wetten, dass..?“-Abschied, bei dem unter anderem Helene Fischer (39) zu Gast sein wird. Aus diesem Grund wird „The Masked Singer“ ausnahmsweise auf Sonntag, den 26. November, verschoben. Da wäre auf ProSieben eigentlich die aufgezeichnete Quizshow „Wer stiehlt mir die Show?“ gelaufen, wird nun aber von „The Masked Singer verdrängt.“

„Für unsere Stars unter den Masken ist der Abschied von Thomas Gottschalk ein großer Moment, den sie nicht gegen ihn, sondern mit ihm verbringen möchten. Diesem Wunsch konnte sich ProSieben natürlich nicht widersetzen“, erklärte „The Masked Singer“-Moderator Matthias Opdenhövel (53) in einer Pressemitteilung des Senders. Auch ProSieben-Sendersprecher Christoph Körfer (56) betonte: „Thomas Gottschalk wünschen wir für seinen Abschied nur das Beste.“

Neuerung in der neunten Staffel: „The Masked Singer“ erstmals mit der „ProSieben Aftershow“

Nach der regulären „The Masked Singer“-Ausgabe läuft auf ProSieben dieses Mal die „ProSieben Aftershow“. Darin spricht der demaskierte Star zum ersten Mal über seine Zeit unter der Maske, entschlüsselt versteckte Hinweise und das Rateteam kann weiterhin spekulieren. Moderieren werden Annemarie Carpendale (46), Rebecca Mir (31) und Viviane Geppert (32) im Wechsel. Damit ist die „ProSieben Aftershow“ wohl der Ersatz für „red.“, das abgesetzt wurde.

Thomas Gottschalk hat zuletzt schon für einige Furore gesorgt. Zunächst hatte der Showmaster für über Désirée Nicks (67) Playboy-Fotos gelästert. Kurz danach stellten Thomas Gottschalk und Mike Krüger (71) auch noch Iris Klein bloß. Verwendete Quellen: ProSieben