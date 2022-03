Wegen ZDF-Fernsehgarten? Übernächste „Giovanni Zarrella Show“ wohl erst kurz vor Weihnachten

Von: Lisa Klugmayer

Giovanni Zarrella ist der neue Quotenbringer im ZDF. Trotzdem soll der Sender ihn und seine TV-Show nun in den Zwangsurlaub schicken - bis kurz vor Weihnachten! Ist die starke Konkurrenz im Sommer der Grund?

Chemnitz - Im April ist es endlich wieder so weit: Giovanni Zarrella (44) präsentiert die mittlerweile vierte Ausgabe seiner großen Samstagabendshow. Doch danach soll lange Zeit erst einmal Schluss sein. Erst in den Wintermonaten soll es für den Italiener wieder auf Sendung gehen. Ist die TV-Konkurrenz im Sommer mit Andrea Kiewel, Florian Silbereisen (hier alle News auf der Themenseite) und Stefan Mross einfach zu stark? tz.de berichtet.

Die Giovanni Zarrella Show Musik-Unterhaltungsshow Erstausstrahlung 11. September 2021 im ZDF Bisherige Episoden 3 (nächste am 4. April 2022) Bisherige Gäste u.a. Kerstin Ott, Nino de Angelo, Maite Kelly, Michelle, Santiano

Andrea Berg, Roland Kaiser & Beatrice Egli: Starke Gästeliste für die 4. Giovanni Zarrella Show

„Die Giovanni Zarrella Show“ gehört seit ihrem Start im September 2021 zu einer der beliebtesten Schlagershows überhaupt. Im April flimmert die bereits vierte Ausgabe über die heimischen TV-Bildschirme. Was eine starke Gästeliste angeht, steht Moderationsneuling Giovanni Zarrella (Alle Infos zu dem Schlagerstar) den alten Showhasen in nichts nach: Auch unser Lieblingsitaliener setzt auf namhafte Musik-Acts und erstklassige Unterhaltung.

Und so überrascht es nicht, dass auch für die vierte Ausgabe seiner Show große Namen angekündigt werden. Mit dabei sind Andrea Berg, Roland Kaiser, Beatrice Egli, Kerstin Ott, Marianne Rosenberg, Maite Kelly, Pietro Lombardi, Sasha und der britische Singer-Songwriter George Ezra.

Die Giovanni Zarrella Show Giovanni Zarrella - grosse Live Unterhaltungsshow des ZDF © Guenter Hofer/SchwabenPress via www.imago-images.de

Giovanni Zarrella Show: Nach vierter ZDF-Show 7 Monate Pause?

Acht Monate, vier Shows: Giovanni Zarrella legt ein ganz schönes Tempo vor. Damit soll nach der Show im April allerdings Schluss sein. Laut Medienberichten zu Folge soll die fünfte „Giovanni Zarrella Show“ nämlich erst wieder kurz vor Weihnachten stattfinden. Genauer gesagt am 5. November 2022.

7 Monate Sendepause für Giovanni Zarrella? An fehlender Beliebtheit oder schlechten Quoten kann es nicht liegen. Seit der ersten Folge der „Giovanni Zarrella Show“ sind die Einschaltquoten durchgehend hoch. Ist die große TV-Konkurrenz im Sommer also das Problem?

Silbereisen, Kiewel, Mross: Ist die Konkurrenz für die „Giovanni Zarrella Show“ im Sommer zu groß?

Aufgrund von Planungsschwierigkeiten geht Florian Silbereisen mit seinen Schlagerfesten (Florian Silbereisen im TV: Die wichtigsten Fernsehsendungen) erst wieder im Juli auf Sendung. Obwohl es in der Vergangenheit immer wieder Kritik an seinen Shows gegeben hat, sprechen die Quote eindeutig für den Schlagerstar. Außerdem öffnet der ZDF-Fernsehgarten am 8. Mai wieder seine Tore. Bis September präsentiert Andrea Kiewel wöchentlich also eine starke TV-Show, in der auch große Schlagerstars zu Gast sind.

Doch damit nicht genug: Eine weitere starke Schlagershow in den Startlöchern: „Immer wieder sonntags“. Die Schlagershow mit Stefan Mross flimmert ebenfalls in den Sommermonaten über die heimischen TV-Bildschirme. Startschuss ist am 12. Juni. Ist die lange Sommerpause der „Giovanni Zarrella Show“ also tatsächlich der starken Konkurrenz geschuldet? Das bleibt abzuwarten. Offiziell wurden vom ZDF noch keine Details kommuniziert.

Michelle Hunziker macht Schlagersänger Giovanni Zarrella in Italien zum Star

Apropos Giovanni Zarrella und TV-Shows: Hinter den Kulissen von „Wetten, dass..?“ wurde im November 2021 offenbar an einem dicken Deal gefeilt: Michelle Hunziker bot Giovanni Zarrella an, ihn ins italienische Fernsehen zu holen – ein Herzenswunsch des Schlagerstars.

