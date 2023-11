Florian Silbereisen, Hansi Hinterseer: Das sind die Gäste von „Zauberhafte Weihnacht“

Dank DJ Ötzis Weihnachtssendung wird Heiligabend für alle Schlagerfans noch viel besinnlicher. Inzwischen stehen die ersten Gäste fest.

Flachau – Der Countdown läuft: Weihnachten rückt immer näher. Und was wären die Feiertage ohne DJ Ötzis (52) besinnliche Musikshow? Für die Schlagerfans stellt das Format „Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“ alle Jahre wieder ein echtes Highlight der festlichen Zeit dar. Tatkräftig unterstützt wird der „Ein Stern“-Interpret dieses Mal von Stefanie Hertel (44). Jetzt steht die Gästeliste der beiden fest.

„Zauberhafte Weihnacht“: Florian Silbereisen feiert mit Dj Ötzi und Stefanie Hertel

Dieses Jahr steht für „Zauberhafte Weihnacht“ sogar ein Jubiläum an: Bereits zum zehnten Mal wird die Sendung ausgestrahlt. Gefeiert wird der besondere Jahrestag mit einer ganzen Reihe von prominenten Gästen, wie der MDR nun bekannt gab. Unter anderem mit dabei sind Schlager-Queen Andrea Berg (57), Publikumsliebling Hansi Hinterseer (69) und die österreichische Mundartband „Die Seer“. Auch Matthias Reims (65) Ehefrau Christin Stark (34) lässt sich das Spektakel nicht entgehen.

Am meisten werden sich viele Fans sicher auf Florian Silbereisen (42) freuen. Der Allround-Entertainer führt normalerweise selbst durch die großen Schlagershows. Bei der traditionellen Weihnachtssendung darf er sich dagegen entspannt zurücklehnen und die Rolle eines Gastes annehmen.

„Zauberhafte Weihnacht“ wird Heiligabend ausgestrahlt

Außerdem lädt das Moderatoren-Duo Chris Steger (19), Olaf Berger (59), Dominique Lacasa (47) und die Esteriore Brothers zu sich ein. Zu sehen gibt es „Zauberhafte Weihnacht“ an Heiligabend um 19:45 Uhr im MDR. Direkt nach der Bescherung kann also mit den Schlagerstars besinnlich weitergefeiert werden. Aufgezeichnet wird die Show im November in Flachau im Salzburger Land.

Apropos Weihnachten. Am 2. Dezember haben die TV-Zuschauer die Qual der Wahl: Das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ mit Florian Silbereisen oder „Disney100 – Die große Jubiläumsshow“ mit Thomas Gottschalk. Verwendete Quellen: MDR