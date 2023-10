Weil „Hochzeit auf den ersten Blick“-Jochen seinen Ehering verliert: Yasemin flippt aus

Von: Diane Kofer

Teilen

Bei dem „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paar Jochen und Yasemin kriselt es sowieso schon – jetzt verliert der Saarländer auch noch seinen Ehering. Für seine Frau ist das ein absolutes No Go.

Bali – Jochen (38) und Yasemin (31) haben sich getraut – im doppelten Sinne. Die beiden haben sich auf das TV-Experiment „Hochzeit auf den ersten Blick“ eingelassen und sich vor laufender Kamera das Jawort gegeben, ohne sich jemals zuvor begegnet zu sein. Doch schon kurz nach der Hochzeit kippt die Stimmung. Yasemin ist wenig begeistert von ihrem Ehemann und meckert ununterbrochen über ihn. Jetzt kommt es noch schlimmer, denn Jochen verliert seinen Ehering ...

Streit in den Flitterwochen: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Yasemin von Jochen genervt

Die Hochzeit von Bianca und Oliver stand auf der Kippe – es gab sogar einen Drehabbruch bei „Hochzeit auf den ersten Blick“. In der heutigen Folge (16. Oktober 2023) zeigt sich aber: Ende gut, alles gut. Ganz im Gegensatz zu Jochen und Yasemin, die eigentlich ihre Flitterwochen auf Bali genießen sollten. Doch bei einem Quad-Ausflug nörgelt Yasemin dauerhaft an ihrem Ehemann herum. „Es fehlt mir was, da ist irgendwas, was mich nicht abholt“, schildert sie. Weil Jochen zu perfektionistisch sei, habe sie auch keine Lust, zusammen mit ihm auf dem Quad zu sitzen.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Auch Jochen ist nicht zufrieden – der Musiker wünscht sich bessere Laune von seiner frisch Angetrauten. „Das Problem war die Grundstimmung. Sie wollte nicht mit mir reden, deswegen war es schwierig“, erzählt er. Als die beiden dann noch mit ihrem Gefährt im Schlamm feststecken, könnte die 31-Jährige nicht schlechter auf ihren TV-Ehemann zu sprechen sein. „Dann lasse ich sie halt komplett in Ruhe“, lautet Jochens trotziges Fazit.

Diese „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paare sind noch zusammen In zehn Jahren „Hochzeit auf den ersten Blick“ gab es weitaus mehr Trennungen als glückliche Beziehungen. Ein paar Paare sind aber noch zusammen. Jaqueline und Peter (Staffel 9)

Michaela und Oliver (Staffel 9)

Simone und Marcus (Staffel 8)

Annika und Manuel (Staffel 7)

Ramona und Stephan (Staffel 3) Quelle: sat1.de

„Ich dachte, jetzt ist Ende“: Jochen verliert seinen „Hochzeit auf den ersten Blick“-Ehering

Der Polizeikommissar kann es Yasemin einfach nicht recht machen – und dann leistet er sich auch noch einen richtig krassen Fauxpas: Er verliert seinen Ehering. „Ich suche meinen Ehering, den ich vermutlich hier verloren habe beim Umziehen, beim Stiefel an- und ausziehen. Weil er leider ein bisschen groß war“, äußert er. Aber die Suche ist vergeblich.

Für Yasemin ist das ein absolutes No-Go. Sie schimpft: „Ein schlechtes Omen, würde ich sagen. Ich meine, mir ist er auch zu groß, aber ich habe mich halt drum gekümmert, dass er hält. Ich dachte nur, wie kann man jetzt bitte noch den Ehering verlieren. Ich dachte, jetzt ist Ende.“

Jochen verliert bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ seinen Ehering – das passt seiner Frau Yasemin gar nicht. Sie ist stinksauer. © Screenshot: Hochzeit auf den ersten Blick/ Sat.1

Dass es zwischen dem Duo nicht wirklich harmoniert, zeigt auch eine andere Szene. Diese ist allerdings nur online zu sehen. Eine „Hochzeit auf den ersten Blick“-Szene wurde im TV nicht gezeigt. Verwendete Quellen: Hochzeit auf den ersten Blick/ Sat.1