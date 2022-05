„Weil sie verliebt sind“: Paco und Yeliz grenzen sich bei „Kampf der Realitystars“ von der Gruppe ab

Yeliz und Paco können kaum die Finger voneinander lassen © Instagram/Kampf der Realitystars

Zwischen Yeliz Koc und Paco Herb funkt es bei „Kampf der Realitystars“ direkt. Die beiden können kaum die Finger voneinander lassen. Doch vor allem Elena Miras und Yasin Mohamed passt das so gar nicht.

Mit Datingformaten kennt sich Paco Herb (26) aus. 2021 gewann er bei „Love Island“-Staffel, doch aus ihm und Bianca wurde nach der Sendung kein Paar. Jetzt ist er bei „Kampf der Realitystars“. Um Dating geht es hier eigentlich gar nicht und doch scheint er sich verliebt zu haben: in seine Mitstreiterin Yeliz Koc (28).

„Kampf der Realitystars“ Elena Miras und Yasin Mohamed sind genervt

In „Kampf der Realitystars“ kuscheln die beiden Verliebten in einem Strandkorb. Elena Miras und Yasin Mohamed sitzen einige Meter entfern auf der Terrasse. „Ich hatte mal einen Freund hier drin“, singt Yasin, der mit Paco in der Sendung bisher ganz dicke war. Er fühlt sich scheinbar vernachlässigt.

„Aber leider ist er von uns weg“, ergänzt Elena den erfundenen Song und Yasin singt weiter: „Weil er sich verliebt hat!“ Obwohl sie sich einen Spaß daraus machen, steht ihnen die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. „Wir können das nicht mehr“, zeigt sich Elena von der ständigen Turtelei genervt.

Yeliz gesteht: „Ich finde ihn toll!“

„Ihr übertreibt“, findet auch Yasin. „Wir sind hier nicht bei ‚Such dir jemanden‘, sondern bei ‚Kampf der Realitystars‘“, meint Elena. Doch Yeliz und Paco lassen sich vom Kuscheln nicht abbringen. Yeliz schwärmt: „Ich verliebe mich wirklich schnell und ich finde ihn toll!“

Ob die beiden mittlerweile ein Paar sind? Yeliz Kocs Ex und der Vater ihrer Tochter, Jimi Blue Ochsenknecht, zumindest ist mittlerweile wieder vergeben. Auf Instagram zeigte er seine neue Freundin bereits.