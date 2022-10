„Reingeprügelt worden“: Oliver Pocher stichelt nach RTL-Wasserspiele gegen Lola Weippert

Von: Claire Weiss

Am Samstag liefen die „RTL Wasserspiele“ im TV. Oliver Pocher moderierte die Sendung. Lola Weippert war eine der Kandidatinnen.

Rust - Für ihre Teilnahme bei den RTL-Wasserspielen musste Lola Weippert (26) einige Kritik einstecken. Denn schon Ende September postete die Influencerin einen Clip der Sendung auf Instagram, nachdem die Dreharbeiten im Europa-Park Rust beendet waren. Darin zu sehen: Oliver Pocher (44).

Distanziert sich Lola Weippert hier von Oliver Pocher?

Dass Lola Weippert in derselben Show mitwirkt, wie der Comedian, passt ihren Fans so gar nicht. „Pocher macht alles kaputt - bah. Hättest ihn gar nicht im Video haben sollen“, beschwert sich ein Instagram-Nutzer. „Mit Pocher in einer Show? Sorry - absolutes No-Go“, urteilt ein anderer. Ein dritter besteht sogar darauf, dass Lola Weippert ihren Vertrag mit RTL sofort hätte annullieren müssen, als sie erfuhr, dass auch Oliver Pocher dabei sein würde.

Nach den Wasserspielen scheint sich Lola Weippert von Oliver Pocher distanzieren zu wollen. © Instagram/RTL & Instagram/Lola Weippert

Die Vorwürfe will die Moderatorin nicht einfach auf sich sitzen lassen. „Ich habe deswegen so viele Nachrichten bekommen – wie ich denn eine Show mit Oliver Pocher machen kann, er sei der Mobber der Nation“, erklärt Lola Weippert, „Ich wusste nicht, dass Oliver Pocher bei der Show dabei sein wird, ich hab‘s erst vor Ort erfahren.“ Mit ihrer Rechtfertigung distanziert sie sich indirekt von Pocher.

Oliver Pocher teilt regelmäßig aus – etliche Promis mussten schon dran glauben: Oliver Pocher polarisiert nach wie vor. Während seine Fans den Comedian für seine offene Art feiern, werfen ihm Kritiker immer wieder Mobbing und Hass vor. Tatsächlich wurde der 44-Jährige im Laufe der Zeit schon so einigen Promis gegenüber recht beleidigend. Die Liste ist lang: von Erzfeindin Anne Wünsche (31) über Sport-Ikone Boris Becker (54) bis hin zu Schlagerstar Michael Wendler (50), Influencerin Yeliz Koç (28) oder die Streaming-Könige Knossi (36) oder MontanaBlack (36).

Oliver Pocher schießt zurück

Das scheint Oliver Pocher genauso zu sehen. In ihrem gemeinsamen Podcast kommen der Comedian und seine Frau auf die Sendung zu sprechen. Und Amira stichelt sofort gegen Lola Weippert: „Der Mobber der Nation hat das moderiert.“ Oliver Pocher stimmt direkt ein und spottet: „Sie wusste vorher gar nicht, wer das moderiert. Sie ist da von ihrem Management reingeprügelt worden.“

Dass der Comedian öffentlich gegen andere Promis schießt, ist längst nichts Neues. Doch bei der live Aufzeichnung seines Podcasts beleidigte Oliver Pocher nun eine Zuschauerin - sie stand daraufhin auf und verließ den Saal. Verwendete Quellen: Instagram/Lola Weippert, watson.de, Podcast/ Die Pochers