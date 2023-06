Armin Roßmeier bloßgestellt: Andrea Kiewel schenkt Geburtstagskuchen einfach weiter

Weil Andrea Kiewel am Vortag 58 Jahre alt geworden war, überreichte ihr Armin Roßmeier im „ZDF-Fernsehgarten“ einen Geburtstagskuchen – doch den wollte die Moderatorin augenscheinlich überhaupt nicht.

Mainz – Im „ZDF-Fernsehgarten“ wurde es am Sonntag (11. Juni) richtig sportlich: Mit Kunstturner Fabian Hambüchen (35), Ex-Nationalspieler David Odonkor (39) oder Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt (42) waren namhafte Top-Athleten zur „Garten-Games“-Folge nach Mainz gekommen. Dort gab es allerdings noch einen anderen Grund zu feiern: Einen Tag zuvor war Kult-Moderatorin Andrea Kiewel 58 Jahre alt geworden.

„Garten-Games“ im „ZDF-Fernsehgarten“: Top-Athleten und Armin Roßmeier bei Andrea Kiewel

„Liebes Publikum, stehen Sie auf und begrüßen Sie unsere Sportlerinnen und Sportler“, grüßte die Jubilarin freudestrahlend wie immer vom Lerchenberg, wo der „ZDF-Fernsehgarten“ bereits seit Jahrzehnten seine feste Heimat hat. Insbesondere treue Zuschauer der Sonntagssendung durften sich diesmal einmal mehr freuen: Neben Sport-Assen aus verschiedenen Disziplinen war auch der bei den Fernsehgarten-Fans durch und durch beliebte Fernsehkoch Armin Roßmeier (74) erneut mit von der Partie.

Der 74-jährige Gourmet und Autor hatte diesmal – passend zu einer Folge, in der sich (fast) alles um Sport drehte – tolle Tipps fürs gesunde Schlemmen im Gepäck und verriet, dank welcher Alternativen man gesünder kochen könne. Auch an das leibliche Wohl von Andrea Kiewel, die am 10. Juni ihren 58. Geburtstag gefeiert hatte, war gesorgt: Der ehemaligen Leistungsschwimmerin hatte Armin Roßmeier einen Rote-Beete-Muffin als Geburtstagsüberraschung zubereitet, den er ihr auf einem liebevoll dekorierten Teller überreichte.

Fernsehgarten-Koch überreicht Andrea Kiewel Geburtstagskuchen – die schenkt ihn direkt weiter

„Das ist für deinen Geburtstag“, erklärte der Fernsehkoch Andrea Kiewel, nachdem er ihr eine üppige Kugel Eis auf den Teller geschaufelt hat. Die „ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin schien sich zu freuen – zunächst: „Ach wie süß, ich danke dir sehr!“, entgegnete sie Armin Roßmeier, trug den Teller aber nur eine Sekunde weniger ins Publikum und überreichte ihn ohne zu zögern einer Zuschauerin, die ihr am nächsten saß.

Immerhin: Die Zuschauerin gab an, sie selbst habe ebenfalls kürzlich Geburtstag gehabt – so ganz unpassend war das eigentlich für Andrea Kiewel gedachte Geschenk also nicht. Für Aufsehen sorgte in der Sendung auch ein anderer Moment: Wegen einer Live-Panne im Fernsehgarten war „Let‘s Dance“-Star Philipp Boy nicht deutlich zu verstehen. Verwendete Quellen: „ZDF-Fernsehgarten“ (ZDF; Folge vom 11. Juni 2023)