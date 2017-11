Peinlich: Weltstar singt heimlich bei „The Voice of Germany“ - keiner erkennt ihn

Am Donnerstagabend überraschte ein Weltstar bei „The Voice of Germany“ mit einem persönlichem Auftritt - doch die Juroren standen wohl mächtig auf dem Schlauch.

Berlin - Oft fällt es den Juroren bei „The Voice of Germany“ nicht leicht, unter den vielen tollen Talenten den Überblick zu behalten. Das bewies ein peinlicher Moment am Donnerstagabend, als die weltweit bekannte Sängerin Rita Ora die Juroren mit einem Auftritt in der Show überraschte - und dann von niemandem aus der Jury erkannt wurde.

Rita Ora sang hinter den Rücken der Jury - keiner wusste Bescheid

Die britische Sängerin, die selbst bei „The Voice UK“ als Jurorin zu sehen ist, ist bereits des Öfteren mit Liedern wie „I Will Never Let You Down“, „Hot Right Now“, „R.I.P“ und „How We Do“ ganz vorne in den Charts gelandet. Auch als Schauspielerin war sie bereits in den bekannten Filmen „Fast & Furious 6“ mit einer Gastrolle und in „Fifty Shades of Grey“ als die Schwester von Christian Grey zu sehen.

Ihr Dasein als Sängerin und Schauspielerin scheint nicht auszureichen

Doch all diese Erfolge reichten anscheinend nicht aus, um von den deutschen Juroren von „The Voice“ sofort erkannt zu werden. Diese sehen bekanntlich die Interpreten nicht, während diese auftreten - so auch bei Rita Ora.

Komisch: Da beginnt eine Frau hinter ihrem Rücken das aktuelle Lied „Your Song“ zu singen, klingt dabei wie das Original und sieht - nachdem sich glücklicherweise alle Juroren umgedreht haben - auch noch genauso aus wie die echte Rita Ora.

Wer käme denn da bitte auf die Idee, dass es sich tatsächlich um die britische Sängerin handeln könnte? Richtig: niemand. Und so durchbricht Samu Haber den Riesen-Applaus nach dem Auftritt mit der einfachen Frage: „Wie heißt du?“

Rita Ora schaut zwar im ersten Moment ein wenig überrascht drein, scheint dann noch kurz zu überlegen, ob die Frage wirklich ernst gemeint war, indem sie die Worte wiederholt und umgeht sie dann aber schließlich mit der Antwort: „Ich bin eine 26-jährige, aufstrebende Musikerin aus London. Ich kann euch gar nicht sagen, wie nervös ich bin.“

Der geilste Moment war, als die sich ungedreht haben und nicht wussten wer das ist.



Ist ja nur Rita Ora. Kann man ja mal vergessen.#tvog https://t.co/HKXKd3AinP — Kylo Ben (@Benninane) 16. November 2017

Doch selbst als die 26-Jährige ihren Namen verrät, scheint ihr zunächst keiner zu glauben. Am Ende fragte Yvonne Catterfeld einfach nochmal nach, ob es sich bei ihr um eine „Doppelgängerin“ handele, und Rita Ora betont noch einmal, dass sie es wirklich ist.

Nach dem leicht verwirrten Gespräch folgt dann schließlich aber auch die Auflösung der Überraschung: Rita Ora durfte sich ein Team aussuchen, das sie in Zukunft als Gastcoach unterstützen will. Doch nur einer kann sich glücklich schätzen: Sie wählte den 33-jährigen deutschen Sänger und Songwriter Mark Forster, der ihr Gesicht so schnell vermutlich nicht mehr vergessen wird.

Ein User fasst das Ereignis nochmal gekonnt zusammen:

die kannten Rita nicht und Sie kannte die nicht und deswegen war das alles sehr unangenehm #TVOG — marvin (@maarveo) 16. November 2017

Sie wollen den lustigen Vorfall noch einmal mit eigenen Augen sehen?

Den ganzen Auftritt und die Reaktion der Jury sehen Sie in dem folgenden Video von „The Voice of Germany“:

mm/tz