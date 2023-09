Weltstar und Schlagergrößen: Erste Gäste von „Fernsehgarten on Tour“ endlich bekannt

Teilen

Der ZDF-Fernsehgarten geht auch 2023 wieder auf Tour, dieses Mal nach Hamburg. Bei den Shows ist auch ein echter Weltstar zu Gast.

Hamburg – Der ZDF-Fernsehgarten geht auch in diesem Jahr wieder auf Tour und es wird nach den bereits ausgestrahlten regulären Sendungen zwei weitere Live-Shows in Hamburg geben. Die Gästeliste für diese Shows ist jetzt durchgesickert und es soll offenbar sogar ein großer Weltstar dabei sein.

Fernsehgarten in Hamburg: Schlager-Ikonen und internationale Pop-Stars zu Gast

Es ist noch nicht offiziell bestätigt, aber laut der Insider-Webseite Schlagerprofis.de empfängt Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel (58) in Hamburg hochkarätige Gäste für das Format „Fernsehgarten on Tour“. Dazu gehören nicht nur namhafte Künstler aus dem Bereich des Schlagers, sondern auch eine amerikanische Sängerin, die bereits zahlreiche internationale Preise gewonnen hat.

Schropp am Boden und Kiwi als Bond: Die besten Bilder vom „Kino“-Fernsehgarten Fotostrecke ansehen

Zu den deutsch(sprachigen) Künstlern sollen Musiker und Schauspieler Joachim Witt (74), das Hip-Hop-Duo Goldmeister und Sänger Joey Kelly (50) gehören. Außerdem wird Komponist und Dj Alex Christensen (56) mit dem Berlin Orchestra auftreten, ebenso wie die Band Stereoact mit der Sängerin Sarah Lahn und Klaus & Klaus gemeinsam mit United 4. Promi-Gäste sind außerdem Journalist und Moderator Peter Urban (75), Schauspielerin Lilli Hollunder (37) und Schauspieler Mark Barthel (33).

Die meiste Aufmerksamkeit wird aber wohl der US-amerikanische Star-Gast auf sich ziehen: die Sängerin Anastacia (55). Sie ist für Hits wie „Sick and Tired“ und „Paid My Dues“ bekannt und wird als internationaler Gast beim Fernsehgarten zu sehen sein.

Fernsehgarten in Hamburg: Beide Shows bereits ausverkauft

Wer sich nach dieser Star-Ankündigung noch ein Ticket sichern möchte, wird aber enttäuscht werden. Auch ohne die Gästeliste waren beide Shows laut Schlagerprofis.de ziemlich schnell ausverkauft.

Bei „Fernsehgarten on Tour“ empfängt Andrea Kiewel viele namhafte Gäste. © IMAGO/BOBO

Eine der Shows wird am Freitag, den 29. September, in Hamburg bei den St. Pauli Landungsbrücken aufgezeichnet und am 8. Oktober ausgestrahlt werden. Die andere Show wird am 1. Oktober live im ZDF übertragen.

Derweil kündigte Die PARTEI an, auch bei „Fernsehgarten on Tour“ wieder mitmischen zu wollen. Verwendete Quellen: Schlagerprofis.de