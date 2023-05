ZDF will zweite Staffel „Wendehammer“ im Sommer zeigen

„Wendehammer“ geht in die zweite Runde! Begleite Franziska, Samira, Meike und Nadine auf ihren neuen Abenteuern voller Intrigen, Überraschungen und Herzschmerz.

Mainz – Trotz bescheidener Einschaltquoten der ersten Staffel im traditionellen ZDF-Programm wird die Serie „Wendehammer“ fortgesetzt. Die neuen Folgen sind für den Sommer 2023 geplant.

Die erste Staffel von „Wendehammer“ mit insgesamt sechs Folgen erreichte im klassischen ZDF-Programm im späten Frühjahr 2022 lediglich eine überschaubare Zuschauerzahl von etwa eineinhalb Millionen. Angesichts dessen war es überraschend, dass das ZDF eine zweite Staffel für den Sommer 2023 bestätigte. Nun wurde ein genauer Termin für die Ausstrahlung gefunden. Das ZDF verschiebt „Wendehammer“ dieses Mal in den Hochsommer und wird die ersten beiden Folgen am Donnerstag, den 27. Juli, um 20:15 und 21 Uhr ausstrahlen. Die weiteren Episoden folgen in den darauffolgenden Wochen.

Die erste Staffel von „Wendehammer“ lief nur mäßig. Dennoch werden im Sommer nun neue Folgen der ZDF-Serie folgen © ZDF/Hardy Spitz

Bereits deutlich vor der linearen Ausstrahlung werden alle Folgen in der ZDF Mediathek verfügbar sein. Laut einer Ankündigung des Senders wird die Geschichte ab dem 3. Juni (10 Uhr) dort weitererzählt. Die Serie konzentriert sich weiterhin auf die vier Nachbarinnen Franziska, Samira, Meike und Nadine, gespielt von Meike Droste, Susan Hoecke, Friederike Linke und Elmira Rafizadeh.

„Wendehammer“: Das passiert in den neuen Folgen

Meike wurde zur Bürgermeisterin gewählt, und ihre erste Aufgabe besteht darin, die Umbenennung des Marktplatzes in Hagen-Steinert-Platz zu verhindern. Franziska hat ihr Jura-Examen bestanden und stellt fest, dass sie schwanger ist. Samira tritt ihre Stelle als Oberärztin an, was die emotionale Spannung zwischen ihr und Dr. Tauber nicht gerade erleichtert.

Nadine freut sich auf die Rückkehr von Hannes (Timo Jacobs), der Landgang hat. Doch dann taucht ein Unbekannter auf und wirbelt das Leben der Nachbarinnen gehörig durcheinander. Verwendete Quellen: ZDF; dwdl.de