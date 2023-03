Wendler meldet sich nach Doku-Aus: „Was habe ich Schlimmes getan?“

RTL2 hatte eine Doku über Michael Wendler und seine Frau Laura geplant. Doch kurz vor den Dreharbeiten kam nun die Nachricht über das vorzeitige Aus der Pläne.

Michael Wendler (50) bekommt nun doch keine eigene Doku. Der ehemalige Schlagersänger sollte eigentlich bei RTL2 zusammen mit seiner schwangeren Frau Laura (22) in einer Doku-Soap zu sehen sein. Doch nachdem der Sender seine Pläne veröffentlicht hatte, hagelte es große Kritik. Aufgrund dessen hat RTL2 die Pläne jetzt vorerst gestoppt. Doch die Protagonisten bekamen erst einmal nichts von den Diskussionen und der Kritik mit.

Der Wendler und Laura sind nach Florida ausgewandert und hörten daher nichts von der Kritik an der geplanten Doku-Soap. Sie erfuhren erst später von dem Aus der Pläne. Morgens am 16. März hat RTL2 offiziell bekannt gegeben, dass es die Doku nicht geben wird. Aufgrund der fünfstündigen Zeitverschiebung war es zu diesem Zeitpunkt zwei Uhr nachts in Florida. Deshalb schlief das Ehepaar zu dieser Zeit. Erst am nächsten Morgen erfuhren sie über eine E-Mail, dass der Traum von der Doku zerplatzt ist.

Michael Wendler äußert sich nun auf Twitter zu dem Doku-Aus

Der Schock saß sicherlich tief, denn die Dreharbeiten waren bereits für die Woche darauf angesetzt. Das Haupt-Thema der Doku hätte die Schwangerschaft von Laura sein sollen. Und auch die Gage hätte sich sehen lassen, so hätte Wendler angeblich 500.000 Euro erhalten sollen. Diesen herben Rückschlag kann der ehemalige Schlagerstar nicht nachvollziehen: „Was habe ich denn so Schlimmes getan?“ Insbesondere der Kritik an seinen Aussagen während der Corona-Krise kann er nichts abgewinnen: „Ich habe mich für die Meinungsfreiheit und Grundrechte aller Menschen eingesetzt und vor den nicht nebenwirkungsfreien Corona-Spritzen gewarnt.“ Seine Aussagen auf Twitter zeigen, dass er die Entscheidung des Senders nicht nachvollziehen kann.