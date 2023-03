Weniger Vermögen als man denkt: Geissens haben Schulden in Millionenhöhe

Von: Sarah Isele

Laut Business Insider sind die Geissens doch nicht so reich, wie man glaubt und sie haben Schulden in Millionenhöhe. Lesen Sie hier, was das Wirtschaftsmagazin herausgefunden hat:

Mehr zum Thema Schulden in Millionenhöhe: Sind die Geissens doch nicht so reich?

Mit ihrer Extravaganz nehmen sie den gemeinen RTLZWEI-Zuschauer mit auf ihre Reisen durch die ganze Welt: Die Geissens. Bestehend aus Vater Robert, Mutter Carmen und den beiden Töchtern Davina und Shania sind sie eine schrecklich glamouröse Familie. In einem Podcast offenbart Robert Geiss, dass er die 100 Millionen Euro bereits voll hätte. Business Insider enthüllt nun, dass die Geissens Schulden in Millionenhöhe hätten. Sind die Geissens doch nicht so reich, wie man glaubt?

MANNHEIM24 verrät, warum die Geissens wohl doch nicht so reich sind, wie alle denken.

Dass die Geissens eine schrecklich reiche Familie ist, sollte mittlerweile jedem bekannt sein. Dabei weiß nicht jeder, wie die glamouröse Familie an die ganze Kohle kam. Nun sollen sich laut Informationen von Business Insider die Schulden der Geissens in Millionenhöhe aufhalten. (rah)