„Wer den Größten hat“: Andrea Kiewel reißt im ZDF-Fernsehgarten zweideutigen Witz - nur Paul Janke lacht

Von: Sarah Wolzen

Paul Janke kann über Andrea Kiewels Spruch lachen, der Rest der Fernsehgarten-Gäste nicht © ZDF

Am Sonntagmittag ging es auch im ZDF-Fernsehgarten heiß her. Andrea Kiewel wollte mit einem zweideutigen Witz für Stimmung sorgen. Doch den fand nur Ur-Bachelor Paul Janke lustig.

Mainz - Unter dem Motto „Discofox meets Jahrmarkt“ lud Andrea Kiewel (57) am Sonntagmittag wieder zur lustigen Sause in den ZDF-Fernsehgarten (alle Infos zur Show mit Andrea Kiewel aus Mainz). Ihre Gäste dürfen in einem klamaukigen Spiel gegeneinander antreten - eine riesen Gaudi. Doch als Kiwi mit einem zweideutigen Witz punkten will, kann darüber nur einer lachen.

Kettenkarussell im ZDF-Fernsehgarten

Sogar die Fernsehgarten-Zuschauer von zu Hause durften sich an dem Spektakel beteiligen und per Telefon abstimmen: Welches Team ist das beste „Jahrmarktsteam?“ Es traten an Jo Weil und Mirja Du Mont, das Ex-Paar Jenny Elvers und Alex Jolig, sowie der Ur-Bachelor Paul Janke mit dem jüngsten Rosenverteiler Dominik Stuckmann (die jedoch nur zweite Wahl bei der Gästeliste des Fernsehgartens waren).

Das Spiel ist schnell erklärt. Die Teams müssen farbige Wasserbomben in zugehörige Trichter werfen und das, während sie im fahrenden Kettenkarussell sitzen. In wessen Behälter sich am Ende der wilden Fahrt am meisten buntes Wasser gesammelt hat, der gewinnt das Spiel.

Andrea Kiewel reißt im ZDF-Fernsehgarten zweideutigen Witz

Das Ergebnis ist klar wie Kloßbrühe. Im Zylinder der beiden Schnittblumen-Schenker ist mit Abstand am meisten der gelben Plörre zu finden. Da braucht auch Co-Moderator Ralph Morgenstern gar nicht nach einem Zollstock zu fragen. Auch Andrea Kiewel ist überzeugt, dass man da nicht nachmessen müsste, denn man würde ja sehen, „wer den Größten hat.“

Was für ein Schenkelklopfer! Den außer Paul Janke jedoch niemand witzig zu finden scheint. Nur der Ur-Bachelor kann über Kiwis Spruch lachen. Wegen eines unangebrachten Spruchs hatte Andrea Kiewel bereits eine Fernsehgarten-Zuschauerin angepöbelt. Verwendete Quellen: ZDF