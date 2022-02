„Wer stiehlt mir die Show?“: Joko küsst Mark Forster vor laufender Kamera!

Von: Judith Braun

Teilen

Joko Winterscheidt moderiert seit 2021 auf ProSieben die Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ © Instagram/officiallyjoko

Mark Forster wollte Joko Winterscheidt seine ProSieben-Show stehlen. Am Ende gabs ein Küsschen des Gastgebers.

Berlin - Mal wieder kämpfen drei Promis um die Show von ProSieben-Moderator Joko Winterscheidt. Bei der gleichnamigen TV-Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ sitzen derzeit Sänger und „The Voice of Germany“-Juror Mark Forster, Influencer Riccardo Simonetti und Comedian Anke Engelke auf den Ratestühlen, um bei den skurrilsten Spielen die meisten Punkte zu erzielen. Dabei gewann Letztere in der aktuellen Staffel bereits einmal den Job des Gastgebers und so durfte Engelke am vergangenen Dienstag (25.1.) durch die Sendung führen. Gleich zu Beginn sorgte die Entertainerin bei „Wer stiehlt mir die Show?“ für einen richtigen Gänsehaut-Moment, von dem sich sogar Joko Winterscheidt gerührt zeigte. Zu einem ähnlich rührenden Moment kommt es wohl auch in der neuen Folge, die am Dienstag (1.2.) um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt wird.

„Wer stiehlt mir die Show?“ (ProSieben): Joko küsst Mark Forster vor laufender Kamera

Auf Instagram teilte Promi-Kandidat Simonetti nämlich bereits vorab einige Ausschnitte der aktuellen Folge. So präsentierte er zunächst sein Outfit für den Abend. Seine Kleiderwahl fiel auf einen grünen Brokatanzug mit Ansteckblume. Zudem konnte man bereits erahnen, dass es durchaus sportlich und akrobatisch in der Sendung werden würde. Joko versuchte nämlich mit allen Mitteln, seinen Job zu verteidigen, hieß es im Einspieler. Dafür machte der 43-Jährige sogar einen Kopfstand auf dem Boden des TV-Studios. Doch eine Szene wurde wohl zum „Lieblings-Moment“ der Stars. So betitelte zumindest Simonetti ein Foto, welches zeigt, wie Joko Winterscheidt Mark Forster auf die Nasenspitze küsst.

Joko Winterscheidt küsst Mark Forster auf die Nasenspitze. © Instagram/riccardosimonetti

„Wer stiehlt mir die Show?“: Die wichtigsten Infos zur ProSieben-Show mit Joko Winterscheidt

Name: „Wer stiehlt mir die Show?“

Sender: ProSieben

Moderator: Joko Winterscheidt, wechselnd

Start: 2021, aktuelle 3. Staffel 2022

„Wer stiehlt mir die Show“ (ProSieben): Was hat es mit Kuss zwischen Joko und Mark Forster auf sich?

Das Bild teilte auch Forster auf seinem Instagram-Kanal und er gestand, dass es wohl auch sein Lieblings-Moment der Show war. Er quittierte es sogar mit einem Herz-Emoji. Was es damit genau auf sich hat und ob dieser Kuss Teil eines Spieles war, das erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer erst ab 20.15 Uhr. Das TV-Publikum darf also gespannt sein. (jbr)