„Wer weiß denn sowas?“ mit extra langer Live-Show zurück

Moderator Kai Pflaume (M) neben Bernhard Hoëcker (l) und Elton: Die beiden Teamkapitäne werden bei „Wer weiß denn sowas?“ 25 Stunden ohne Pause versuchen, die richtigen Antworten auf Quizfragen zu finden. © Morris Mac Matzen/ARD /dpa

Hoëcker und Elton kommen mit einer besonderen Sendung zurück aus der Sommerpause: Zum ersten Mal quizzen sie live 25 Stunden lang ohne Pause. Auch für die Zuschauer wird das eine Herausforderung.

Hamburg - 25 Stunden ohne Pause raten und zusammen mit Prominenten und Persönlichkeiten die richtigen Antworten auf mehrere Dutzend Quizfragen finden. Mit diesem ehrgeizigen Programm starten Elton und Bernhard Hoëcker am Montagabend nach der Sommerpause der ARD-Vorabendsendung „Wer weiß denn sowas?“ in die neue Staffel.

Erstmals wird die von Kai Pflaume moderierte Sendung live ausgestrahlt, wie die ARD mitteilte. In der ersten Rate-Runde der 25-Stunden-Sendung sind das Team der „heute show“ um Moderator Oliver Welke und den Komiker Fabian Köster dabei.

Prominente Gesellschaft

Zu den weiteren bekannten Gesichtern der folgenden Stunden gehören den Angaben zufolge das Model Betty Taube, die Entertainer-Zwillinge Dennis und Benni Wolter, „Der Quizdoktor“ Thomas Kinne, die Podcaster Björn Hansen und Nils Eppmann, Fußballer Max Kruse und seine Frau Dilara, die Kochshow-Youtuberin Sally Özcan und ihr Mann sowie die Leichtathletin Alica Schmidt.

Nach dem Start um 18.00 Uhr wird ein Teil der weiteren Sendung (Montag, 23.55 Uhr, Dienstag, 11.15 Uhr) live in der ARD gezeigt, die komplette Sendung kann in der ARD-Mediathek verfolgt werden. Das Finale ab 17.15 Uhr wird als Doppelfolge wieder im Ersten übertragen.

Der Ablauf

Für das Stamm-Rateteam, Pflaume und das Publikum wird das ein wahrer Marathon, denn sie dürfen den Angaben zufolge für die Sendung nicht das Studio verlassen.

In jeder Spielrunde sind wie immer zwei Promis dabei. Die nach 25 Stunden erspielte Summe geht ans Studiopublikum, noch einmal so viel an ehrenamtlich engagierte Menschen aus ganz Deutschland.

Am Mittwoch geht die Sendung dann regulär weiter. Dann mit den „Jägern“ Sebastian Jacoby und Adriane Rickel sind zwei Quiz-Profis aus der Sendung „Gefragt - Gejagt“ zu Gast. dpa