„Wer wird Millionär?“-Kandidat hat schon in der neunten Klasse Mathe-Abitur geschrieben

Günther Jauch staunt über seinen WWM-Kandidaten. © RTL

Hut ab: Bereits mit 15 Jahren absolvierte „Wer wird Millionär?“-Kandidat Konrad Krug seine Mathe-Abiturprüfung. In anderen Fächern fiel er dagegen glatt durch.

Da staunte Günther Jauch (66) nicht schlecht: Sein „Wer wird Millionär?“-Kandidat erwies sich als wahrer Wunderknabe. Schon in der Schule war Konrad Krug deutlich begabter als seine Klassenkameraden. Besonders ein Fach hatte es ihm dabei angetan: die Mathematik. „Über sie lese ich etwas, das ist mir bisher noch nicht begegnet. Sie waren so gut in Mathe in der Schule, dass sie in der neunten Klasse schon die Abiturarbeit schreiben konnten!“, las der Moderator verdutzt aus seinen Notizen vor.

Den meisten Menschen graut allein beim Gedanken an Algebra, Analysis und Co. Konrad Krug dagegen konnte sich schon als Kind nichts Schöneres vorstellen, als sich in Berechnungen zu verlieren. „Das ist ja irgendwie ein ganz verrücktes Hobby, die Mathematik. Ich habe irgendwann in der fünften oder sechsten Klasse mal was vom Satz des Pythagoras mitbekommen. Dass man damit Abstände ausrechnen kann. Das fand ich irgendwie klasse. Das hat mich mitgenommen“, erzählte er begeistert.

So viel gewann Mathematiker Konrad Krug bei „Wer wird Millionär?“

In den anderen Fächern habe das Mathe-Genie dagegen nur mittelmäßig abgeschnitten. Trotz frühzeitig bestandener Mathe-Abiprüfung fiel Krug an anderer Stelle durch. „Machen wir es kurz: In der neunten Klasse sind Sie mal sitzengeblieben“, enthüllte Günther Jauch.

Den Quizmaster trieb daraufhin folgende Frage um: Wie ging seine Mutter Silke damals mit der Situation um? „Beunruhigt einen so ein Kind, oder sagt man sich: ‚Das wird schon wieder?‘“, fragte er Krugs mitgereiste Mama ganz offen. Die wiederum erzählte: „Er hat das gerne gemacht, und er hat mir auch gerne immer viel erklärt. Und wenn ich das nicht kapiert habe, hat er immer gesagt: Mama, pass auf!“ Eigentlich sei alles „ganz schön“ gewesen, wie es war.

Trotz seines Mathe-Talents schaffte es Konrad Krug nicht ganz bis zur Millionenfrage. Bei der 500.000-Euro-Frage war sogar der Mathematiker um eine Antwort verlegen. Am Ende ging er mit einem stolzen Gewinn von 125.000 Euro nach Hause.