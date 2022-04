„Wer wird Millionär?“-Kandidat singt eigenen Schlagersong - Er trat schon bei Stefan Mross und Andy Borg auf

Von: Julia Hanigk

Bei Günther Jauch saß ein Schlagersänger auf dem Ratestuhl. © RTL/RTL+/Stefan Gregorowius (2)

Bei „Wer wird Millionär?“ kehrte kurzfristig der Schlager ein. In der RTL-Sendung gab ein Kandidat seinen eigenen Song zum Besten. Zuvor gab es einen Schnaps.

Köln - Bei „Wer wird Millionär?“ begrüßte Günther Jauch (65) jüngst einen Schlagersänger auf seinem Ratestuhl. Louis Pawellek ist 23 Jahre jung und leitet einen Fanclub der „Amigos“, singt aber auch selbst. In der Sendung gab er schließlich seinen eigenen Song zum Besten.

„Wer wird Millionär?“-Kandidat trinkt Schnaps in der Sendung und trällert dann einen Schlagersong

„Dann brauche ich erstmal einen Schnaps“, kündigte Jauchs Kandidat an, damit das Lied später leichter fällt. Den gab es dann nach erfolgreicher 1.000 Euro-Frage. Nachdem der WWM-Kandidat dann auch die 4.000-Euro-Hürde gemeistert hatte, gab ihm Jauch ein Mikrofon in die Hand. „Es gibt ein eigenes Lied: ‚Denn immer, wenn du bei mir bist‘. Mehr Schmalz geht nicht, aber es ist ein ganz tolles Lied“, so Pawellek.

Louis Pawellek sang bei WWM seinen eigenen Schlagersong. © RTL/RTL+/Stefan Gregorowius

„Ich zerfließe jetzt schon“, sagte Günther Jauch vorab noch sarkastisch. Befand später aber: „Großartig“ - und wollte es genauer wissen: „Das heißt, das ist auch schon aufgenommen?“, fragte er. Pawellek erklärte: „Seit zwei Jahren gibt es das Lied und ich durfte auch schon an der ein oder anderen Premiere...“

„Nein! Beim Flori?“, unterbricht ihn Jauch erstaunt. „Nein, nicht beim Flori. Aber vielleicht kennen Sie den guten Stefan Mross und die Sendung ‚Immer wieder sonntags‘. Da war ich schon einige Male zu Gast oder bei Andy Borg im SWR“, so der WWM-Kandidat. Und schwups bekam Jauch sogar ein Angebot für ein „Schlagerduo“ unterbreitet - das er allerdings höflich ablehnte.

In der gleichen Folge, in der Louis Pawellek auftrat, versuchte auch eine Mitarbeiterin des FC Bayern München ihr Glück auf dem Ratestuhl. Günther Jauch stellte ihr eine Bundesliga-Frage - die Fans empfanden das teilweise als Bloßstellung. Verwendete Quellen: RTL; „Wer wird Millionär?“ Folge 193, Staffel 100, 28.03.22