„Wer wird Millionär?“: Kandidatin begeistert Günther Jauch mit Geschichten aus Erotikshop

Von: Claire Weiss

Am Montagabend, 05. September 2022 schafft es eine „Wer wird Millionär“-Kandidatin, Günther Jauch aus dem Konzept zu bringen. Sie erzählt Geschichten aus dem Alltag einer „Beate Uhse“-Verkäuferin. Und der Moderator möchte am liebsten nur noch ihren Erzählungen lauschen, anstatt mit dem Programm fortzufahren.

Vor wenigen Tagen hat Herta Brandt einen neuen Job als Filialleiterin bei Lidl begonnen. Zuvor war die „Wer wird Millionär“-Kandidatin allerdings als Verkäuferin bei Beate Uhse tätig. Aus dieser Zeit hat die TV-Teilnehmerin einige Geschichten auf Lager - und Günther Jauch (66) möchte sie am liebsten alle hören.

WWM-Kandidatin packt über Job im Erotikshop aus: „Männer können ihre Größe nicht abschätzen!“

Zunächst möchte der Quizshowmaster von seiner Kandidatin wissen, welche Unterschiede es zwischen den männlichen und weiblichen Kunden im Erotikshop gab. Herta Brandt muss nicht lange überlegen: „Männer können ihre Größe nicht abschätzen!“ Frauen wüssten beispielsweise immer, welche BH-Größe sie benötigten und versuchten auch nicht zu schummeln: „Ich hab noch nie ne Frau erlebt, die gesagt hat ‚nein ich hab kein B-Körbchen, ich brauche eine Doppel-D!‘“

Günther Jauch ist höchst interessiert in die Geschichten, die seine „Wer wird Millionär?“-Kandidatin zu erzählen hat. © Screenshots/RTL+

„Und bei Männern sind immer alle Kondome zu klein, alle Kondome sind zu eng und alle Penispumpen, da passt der nicht rein!“, berichtet die „Wer wird Millionär“-Kandidatin. Um das zu beweisen, seien ihr in den zweieinhalb Jahren, die sie dort arbeitete, sogar mehrfach Fotos gezeigt worden. „Toll“, staunt Günther Jauch und scheint fast sprachlos zu sein.

Günther Jauch bekommt von Geschichten der WWM-Kandidatin nicht genug

„Also ich denke mal, wir arbeiten immer so 2-3 Fragen ab und dann gibt’s wieder Neues von Beate Uhse. Wir unterbrechen nur kurz und unwichtigerweise für die 2000-Euro-Frage“, scherzt der 66-Jährige. Nur kurze Zeit später kommt er dann wieder auf das Thema zurück - er ist neugierig auf weitere Geschichten. Und seine Kandidatin enttäuscht ihn nicht.

An einem Samstag, als es viel zu tun gab, sei ein betrunkener Mann in den Laden gekommen. Er habe sich eine Gummipuppe aus dem Regal geschnappt und sie mit ins Untergeschoss des Ladens genommen. Herta Branft und ihre Kollegen hätten sich nicht getraut, dem Mann zu nahezukommen und so wurde die Polizei gerufen. „Er war kurz davor, die Hose war schon unten und dann kam die Polizei gerade rechtzeitig“, erzählt die „Wer wird Millionär“-Kandidatin.

Günther Jauch amüsiert sich bei „Wer wird Millionär“ bestens

Von diesen Anekdoten scheint Günther Jauch nicht genug kriegen zu können und krümmt sich schon vor Lachen: „Wenn das so weitergeht, würde ich gerne mit ihnen die 5-Millionen-Euro-Frage machen und dann alle drei Fragen eine neue Geschichte!“

Verwendete Quellen: RTL+/Wer wird Millionär