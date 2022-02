„Wer wird Millionär“-Kandidatin begeistert Günther Jauch mit Reeperbahn-Story

Von: Stella Rüggeberg

Bei „Wer wird Millionär“ kann Kandidatin Julia Eckert Günther Jauch mit einer pikanten Reeperbahn-Geschichte begeistern. Als Rezeptionistin in einem Hotel an der Vergnügungsmeile hat sie jede Menge verrückte Storys parat. Mit einer bringt sie gleich zum Anfang das Publikum im Studio zum Lachen.

Köln - Am 14. Februar sorgt Kandidatin Julia Eckert bei „Wer wird Millionär“ (WWM) mit einer Geschichte aus ihrem Alltag auf der Reeperbahn für einige Lacher im Studio (weitere News zu „Wer wird Millionär“ auf der Themenseite). Die 35-Jährige arbeitete eine Zeit lang als Hotelangestellte auf Hamburgs bekanntester Vergnügungsmeile. Dort hat sie als Rezeptionistin schon die ein oder anderen verrückten Dinge erlebt, wie tz.de berichtet.

Wer wird Millionär? TV-Sendung auf RTL Moderator Günther Jauch (65) Erstausstrahlung 3. September 1999 Millionen-Gewinner gesamt 16

„Wer wird Millionär“-Kandidatin arbeitete einige Jahre an der Reeperbahn

Zur Beginn ihrer Quizrunde sollen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit ihren privaten Geschichten die Stimmung ein wenig auflockern und somit ihre Nervosität abschütteln. Geschichten hat WWM-Kandidatin Julia Eckert als ehemalige Rezeptionistin an der Reeperbahn genug.

„Ich habe einige Charaktere und Leben im positiven und negativen Sinn kennengelernt“, offenbart sie gegenüber Günther Jauch (65). Da möchte der Quizmaster (hier gibt es alle News über den Moderator) natürlich direkt mehr wissen.

Julia Eckert erspielt sich bei „Wer wird Millionär“ 125.000 Euro © RTL / Stefan Gregorowius

„Wer wird Millionär“-Kandidatin packt über Reeperbahn-Hotelbesucher aus

„Erzählen sie die schrecklichste Geschichte aus einem Hotel an der Reeperbahn“, fordert der Moderator die junge Blondine auf. Julia Eckert hat direkt eine passende Geschichte parat.

So soll ein betrunkener Mann in dem Hamburger Hotel genächtigt haben. Sein Aufenthalt sorgte jedoch für jede Menge Chaos, wie sie in der RTL-Quizshow erzählt.

„Po auf dem Stöpsel“: WWM-Kandidatin begeistert Günther Jauch mit pikanter Reeperbahn-Story

Es sei ein Engländer, der „sehr betrunken in seiner Dusche eingeschlafen ist, mit dem Po auf dem Stöpsel, sodass die ganze Dusche und das ganze Zimmer überflutete“, lacht Julia Eckert. Der Hotelgast direkt unter dem überflutetem Zimmer habe die Rezeption daraufhin aufmerksam gemacht, als er anrief und sagte, es würde aus der Decke tropfen, lacht die Hotelangestellte weiter.

Günther Jauch zeigt sich fassungslos, jedoch gleichzeitig sehr amüsiert: „Und der saß besoffen und schlafend in der Dusche, mit dem Hintern auf dem Stöpsel und deswegen ist es übergelaufen?“, lacht der 65-Jährige. „Dann mussten wir erst das ganze Zimmer trockenlegen“, erklärt Julia Eckert. „Und den Engländer“, fügt Günther Jauch lachend hinzu. Mit dieser Geschichte sollte die Anspannung im Studio auf jeden Fall gelockert sein.

„Wer wird Millionär“- Kandidatin kann sich mit Katzen unterhalten

Die ehemalige Rezeptionistin kann nicht nur mit ihrer Reeperbahn-Geschichte begeistern, sie räumt in der RTL-Quizshow auch stolze 125.000 Euro ab! Nach Julia Eckert begeistert eine weitere Kandidatin mit einer privaten Geschichte. Andrea Britt-Dillenberger behauptet, sie könne mit Katzen sprechen. Bei „Wer wird Millionär“ verrät sie Günther Jauch etwas mehr über die Sprache der Katzen und was es mit dem „Fragezeichenschwänzchen“ auf sich hat.

Verwendete Quellen: rtl.de