Wer wird Millionär: Kandidatin behauptet, sich mit ihren Katzen unterhalten zu können

Von: Stella Rüggeberg

Am 14. Februar trifft Günther Jauch bei „Wer wird Millionär“ auf Andrea Britt-Dillenberger. Sie behauptet, mit Katzen sprechen zu können. Die Kandidatin erklärt dem Moderator, wie sie mit ihrer Katze kommuniziert und was die Körpersprache des Vierbeiners wirklich aussagt.

Köln - Neben den spannenden Quizfragen, sind es oft die privaten Geschichten der Kandidaten, die für Aufsehen bei „Wer wird Millionär“ (WWM) sorgen (weitere News zu „Wer wird Millionär“ auf der Themenseite). In der Folge vom 14. Februar behauptet Andrea Britt-Dillenberger, sie könne mit Katzen reden, wie tz.de berichtet.

TV-Sendung Wer wird Millionär? Moderator Günther Jauch Erstausstrahlung 3. September 1999 Anzahl Millionen-Gewinner 16

„Wer wird Millionär“-Kandidatin spricht mit ihrer Katze

„Frau Britt-Dillenberger, sie behaupten Katzen zu verstehen, Katzensprache zu beherrschen, klären sie mich auf“, fordert Günther Jauch (65) die Kandidatin in seiner Quizshow (hier gibt es alle News über den Moderator) auf. „Ich würde sagen, ich bin ein, für Katzen gesehen, guter Anfänger, aber ich kann die Katzen-Signale, glaub ich, ganz gut deuten“, offenbart die WWM-Kandidatin dem Moderator.

So soll es einige Signale geben, wie Katzen mit ihren Besitzern kommunizieren würden: „Unsere Katzen sprechen mit uns tatsächlich auch über Laute“, so die vorgebliche Katzenkennerin. Das würden die Vierbeiner jedoch eher selten tun. „Katzen untereinander kommunizieren mit Ohrstellung, Barthaaren und Schwanz“, erklärt Andrea Britt-Dillenberger weiter.

Andrea Britt-Dillenberger erklärt Günther Jauch bei „Wer wird Millionär“, was es mit der Körpersprache einer Katze auf sich hat © RTL / Stefan Gregorowius

Günther Jauch stellt Katzen-Wissen von „Wer wird Millionär“-Kandidatin auf die Probe

Doch stimmen diese Behauptungen tatsächlich? Um den Druck zu erhöhen, verrät Jauch: „Wir haben hier nur Experten um uns rum, die nahezu jede Frage beantworten können und eine der größten Experten, die wir hier jemals hatten, ist ja unsere Frau Marquardt“.

Ellen Marquardt, die in der RTL-Sendung 2019 schon selbst auf dem heißen Stuhl saß, kennt sich nämlich ebenfalls bestens mit Katzen aus. Nun darf sie als Zusatzjoker erneut im Studio dabei sein. Zur Erleichterung von Andrea Britt-Dillenberger stimmt sie ihren Behauptungen zu.

„Fragezeichenschwänzchen“: WWM-Kandidatin behauptet, sich mit Katzen unterhalten zu können

Ab und zu spricht Andrea Britt-Dillenberger auch mit ihrer Katze: „Wir verbalisieren zusammen, also wir unterhalten uns auch so ein bisschen untereinander“, so die TV-Kandidatin. Unter Katzen selbst, sehe die Kommunikation jedoch ganz anders aus, wie sie erklärt. Ein „Fragezeichenschwänzchen“ deute eine Art „Höflichkeitsetikette“ an, wenn man dem Vierbeiner auf Augenhöhe begegnet.

„Das heißt dann für die Katze‚ ich bin auf freundlich gestimmt, ich bin nicht auf Angriff aus“, erläutert Britt-Dillenberger. Die stolze Katzenbesitzerin glänzt am 14. Februar nicht nur mit ihrem Katzen-Wissen, sondern auch mit ihrem Allgemeinwissen und verlässt die Show mit ihren erspielten 16.000 Euro. Davon möchte sie sich unter anderem ein Paar Kratzbäume für ihre Katzen kaufen.

Verwendete Quellen: rtl.de