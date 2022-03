„Wer wird Millionär?“: Kandidatin findet Handy von Naomi Campell - „Sie war nicht dankbar“

Von: Julia Hanigk

Bei „Wer wird Millionär?“ überraschte eine Kandidatin mit einer echten Geschichte zu Naomi Campbell. Sie aßen im gleichen Restaurant. Dort vergaß das Topmodel ihr Handy.

Köln - Bei der RTL-Quizsendung „Wer wird Millionär?“ (alle News auf der Themenseite) trifft Moderator Günther Jauch jeden Montag auf interessante Charaktere, die ihre ganz eigenen spannenden Geschichten mitbringen. So auch am vergangenen Montag (28. Februar 2022), als Tina Krahne auf dem berühmten Ratestuhl Platz nahm. Sie speiste in einem bekannten Restaurant in Beverly Hills mit einer ganzen Riege an Promis - und fand dort Naomi Campbells vergessenes Handy, wie tz.de berichtet.

„Wer wird Millionär?“-Kandidatin Tina Krahe traf im Promi-Restaurant gleich auf mehrere Megastars

„Ich war in Beverly Hills in einem wunderschönen Restaurant. In so einem Insider-Restaurant“, beginnt Tina Krahne ihre Promi-Geschichte. „Man sagte sich, da würden Prominente rumlaufen. Und dann habe ich gedacht: ‚Na ja, schadet ja nicht, wenn man da mal guckt.‘ So.

Dann haben wir uns da angestellt und wie wars? Neben mir stand gleich Calvin Klein“, führt die Kandidatin gegenüber Günther Jauch aus. Das fand Krahne „schon mal nicht schlecht“. Auch Queen Latifa schaute vorbei, fuhr in einem weißen Rolls-Royce-Cabrio auf den Parkplatz - „Mit einer Entourage“, erinnert sich die Quizzerin in der Fernsehshow.

Tina Krahe traf in Beverly Hills auf Naomi Campbell. © Screenshot RTL/Wer wird Millionär?

Frau setzte sich im Restaurant aus Versehen auf Naomi Campbells Handy

Jauchs Kandidatin traf im Anschluss aber sogar noch Topmodel Naomi Campbell. „Wir wurden dann zum Tisch geführt und ich habe mich hingesetzt. Und denke mir: ‚Was habe ich denn jetzt hier Hartes unterm Po.‘

Ziehe das raus und habe ein Handy unterm Hintern“, so Krahne. Das Handy (damals gab es noch keine Smartphones) gehörte Naomi Campbell, „die gerade mit ihren Managern noch weglief.“

„Wer wird Millionär?“ (RTL): Kandidatin fand das Handy von Naomi Campbell - „Sie war nicht dankbar“

Tina Krahne hielt in diesem Moment vermutlich die Kontaktdaten von zig anderen Models, Designern, Stars und Sternchen in den Händen. Sie blieb dennoch ehrlich: „[Ich] bin hinterhergelaufen“, sagt sie. Von Campbells Reaktion war die WWM-Teilnehmerin dann aber doch sehr enttäuscht.

„Sie hat sich nur so ein bisschen umgedreht, der Manager hat es entgegengenommen.“ Campbell hätte nur die Hand gehoben, der Manager hätte es entgegengenommen. „Sie war jetzt nicht dankbar und er war jetzt auch nicht überglücklich“, schildert Krahne. Klarer Fall für Jauch und seinen Rategast: „Sie ist ne Zicke“, urteilen die beiden.

Durch das Treffen mit Naomi Campbell vergaß sie sogar, was es zu essen gab

Nach der Geschichte um so viel Promi-Aufgebot hatte Günther Jauch nur noch eine Frage: „Was gab es zu essen?“ Durch den ganzen Trubel konnte ihm seine Quizzerin gar nicht mehr beantworten. Sie denkt, es waren Nudeln. „Unspektakulär“ jedenfalls. Die „Wer wird Millionär“-Kandidatin aus Hamburg kommt nächste Woche wieder in die RTL-Sendung und macht nächste Woche bei 4.000 Euro weiter.

Wer bei „Wer wird Millionär?“ als Kandidat nicht den Millionengewinn abräumt, muss sich allerdings mit einer mageren Gage für den TV-Auftritt zufriedengeben, wie gerade bekannt wurde.

