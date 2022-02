Radio-Moderator auf WWM-Stuhl: Seine Stimme kennen viele, sein Gesicht wenige

Bei Günther Jauch saß am Montag ein bekannter Radio-Moderator auf dem „Wer wird Millionär?“-Ratestuhl.

Köln - „Ich habe drei Nackenschläge kassiert. Geografie, Orientierung wie n Eimer. Kulinarik. Hatten wir auch schon“, erklärt „Wer wird Millionär?“-Kandidat Thomas Sachsenmaier zu Beginn der RTL-Sendung am Montag (21. Februar). Er ist ein Überhangkandidat aus der letzten Folge, hatte bereits drei seiner vier verfügbaren Joker eingesetzt und setzte direkt bei der 8.000 Euro-Frage wieder ein.

Wer wird Millionär? (RTL): Radio-Moderator auf Jauchs Ratestuhl

Bei dieser Frage ging es schließlich um Roland Kaiser. Dabei verbrauchte Sachsenmaier dann den letzten 50:50-Joker und hörte schließlich mit 16.000 Euro Gewinn auf. Die Frage um 32.000 Euro hätte er am Ende zwar richtig beantwortet, traute es sich dann aber nicht und beendete. „Es war ganz arg toll und ich freue mich über 16.000 Euro. Des is so viel Geld und alle anderen kommen noch dran. Und ich habe mich sehr gefreut, sie kennenzulernen“, so der Teilnehmer der RTL-Ratesendung zu Moderator Günther Jauch. Damit wolle er mit seinen Eltern in den Urlaub fahren, erklärt er Jauch noch, bevor er das TV-Studio verlässt.

WWM-Kandidat Thomas Sachsenmaier. © RTL/RTL+/Stefan Gregorowius

Wer wird Millionär? (RTL): Bekannte Stimme, weniger bekanntes Gesicht

Der Kandidat könnte vielen Menschen tatsächlich aber sehr bekannt vorkommen. Weniger vielleicht das Aussehen, dafür aber die Stimme. Thomas Sachsenmaier ist nämlich Radiomoderator. Derzeit moderiert er die Nachmittagssendung bei „Radio Ton“ von 15 bis 19 Uhr. Zuvor hörte man die Stimme des Mannes aber auch sechs Jahre lang bei „big FM“ in Stuttgart.

„Ich war super aufgeregt und die ersten Fragen lagen mir gar nicht“, gestand der Moderator. Er hatte sich schon vor einem Jahr für die Quizsendung beworben und es nun auch endlich auf den Stuhl geschafft.

