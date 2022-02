Günther Jauch trifft in eigener Show plötzlich Kneipenbekanntschaft: „Bis der Wirt uns rausgeworfen hat“

Von: Jennifer Kuhn

Überraschendes Wiedersehen bei „Wer wird Millionär?“. Kandidatin Petra Lehner kennt Moderator Günther Jauch schon Jahrzehnte - und zwar aus einer Wirtschaft.

Köln - Was ein witziger Zufall! In der erfolgreichen RTL-Quizshow „Wer wird Millionär“ traf Günther Jauch auf seine ehemalige Kneipenbekanntschaft Petra Lehner. Doch leider konnte sich der Moderator nicht mehr ganz an das Treffen mit der WWM-Kandidatin erinnern. Doch sie half ihm auf die Sprünge und erzählte dem 65-Jährigen von dem Abend - und der ist ganze 17 Jahre her!

„Wer wird Millionär?“ (RTL): Günther Jauch verbrachte einen gemeinsamen Abend mit Kandidatin

Auch als Petra Lehner dem Moderator immer wieder ein paar Momente von dem Abend erzählte, konnte sich Günther Jauch nicht mehr ganz an den Abend erinnern und fragte nochmal genauer nach: „Was geschah in einer Nacht vor 17 Jahren in Bischofshofen bei der Vierschanzentournee?“. Jauch moderierte damals das Skispringen - Lehner war dort als Studentin für einen großen Mobilfunkhersteller tätig. Am Abend durfte sie im Rahmen ihres Jobs gemeinsam mit dem Moderator und dem RTL-Team zu Abend essen. Jeder Gast bekam einen Sitzpartner zugeteilt - die „Wer wird Millionär“-Kandidatin durfte sich über Günther Jauch freuen.

Essen, trinken und quatschen - gemeinsam saßen sie bis fünf Uhr morgens in der Wirtschaft: „Wir haben so lange gesessen, bis die uns aus dem Wirtshaus rausgeworfen haben“, so Petra Lehmer. Dies verblüffte selbst den 65-jährigen Moderator: „Um fünf? Und am nächsten Tag hatte ich Skispringen?“, fragte er ganz erschrocken. Doch Lehner reagierte cool - und konterte: „Naja, sie sind ja nicht gesprungen.“ Den Abend habe sie bis heute gut in Erinnerung.

„Wer wird Millionär?“ (RTL): Günther Jauch bezahlte Wirtschafts-Rechnung von Kandidatin

Der Moderator bestand am Ende des Abends darauf, die Rechnung von Petra Lehner zu bezahlen. Doch dies war ihr ziemlich unangenehm, da sie vor der Ankunft des Moderators bereits Rehragout und Schweinebraten gegessen hatte. „Das nächste Mal zahle ich!“, sagte Lehner damals. 17 Jahre später treffen sich Beide zwar nicht in einer Kneipe wieder - dafür aber im TV. Jauch scherzte zusätzlich: „Wenn ich mal in der Gegend bin – bitte Rehragout und Schweinshaxe schon mal langsam erhitzen!“. Am Ende gewann Petra Lehner in der Show 32.000 Euro. Auch im vergangenen Jahr zeigte sich Günther Jauch von einer Kandidatin ziemlich überrascht.