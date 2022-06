„Werde ich irgendwann mal Oma?“: Carmen Geiss will von Wahrsagerin wissen, ob sie Enkel bekommt

Von: Sarah Wolzen

Carmen Geiss will von Hellseherin Ira Wolff wissen, ob sie Oma wird © RTL2 & IMAGO / Smith

In der neuen Folge von „Davina & Shania – We love Monaco“ ist Hellseherin Ira Wolff zu Gast. Mutter Carmen Geiss interessiert eine Frage brennend: Wird sie Oma werden?

Monaco - Carmen Geiss (57) hat zwei Kinder großgezogen. Ihre beiden Töchter haben mit „Davina & Shania – We love Monaco“ (alle Infos über die RTL2-Serie) inzwischen sogar schon ihre eigene TV-Sendung. Da Davina (18) und Shania (17) so langsam flügge werden und drohen, das heimische Nest zu verlassen, wandern die Gedanken der 57-Jährigen bereits in Richtung Enkel.

Die Geissens befragen Wahrsagerin zu ihrer Zukunft

Doch wer weiß schon, was die Zukunft bringt? - Richtig, eine Hellseherin. Ein Glück ist in der neuen Folge von „Davina & Shania – We love Monaco“: (alle Sendezeiten bei RTL2 und in der Mediathek) Starmedium Ira Wolff zu Gast. Und von der will Carmen vor allem eines wissen.

Die Geissens befragen Ira Wolff zu ihrer Zukunft © RTL2

Während Davina und Shania sich von der Promi-Wahrsagerin Informationen zu ihrer Lebensdauer erhoffen, hat Mama Carmen nur eine Frage im Kopf: „Sag mir mal lieber, werde ich irgendwann mal Oma?“ Da muss Ira gar nicht lange überlegen: „Wirst du!“

Von Davina oder Shania? - Carmen Geiss will Oma werden

Doch das reicht Carmen Geiss noch nicht als Antwort, denn das ehemalige Model will Details wissen: „Von wem? Blond oder braun?“ Da werden auch Davina und Shania hellhörig und wollen wissen, ob sie beide später einmal Kinder haben werden. Geht es nach der Wahrsagerin, werden beide Mütter ,nur wann, das verrät sie nicht.

Man darf gespannt werden, ob mit dem Nachwuchs der beiden auch eine dritte Generation an Geissens vor die RTL2-Kameras treten wird. Zuletzt hatten die Davina und Shania jedoch Roberts Geburtstag vergessen und damit für viel Ärger bei den Geissens gesorgt. Verwendete Quellen: RTL