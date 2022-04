„Werde meinen Mund aufmachen“: Mike Cees will sich bei „Kampf der Realitystars“ nicht beleidigen lassen

Von: Linda Rosenberger

Teilen

Der „Kampf der Realitystars“ startet im Frühjahr 2022 in die dritte Runde. Mit von der Partie ist auch Mike Cees, der in der RTL2-Show ein klares Ziel hat. Nun äußerte sich der 33-Jährige zu der TV-Sendung.

Thailand - Reden ist Silber, Schweigen ist Gold - nicht aber für ihn: Mike Cees wird demnächst in der neuen Staffel „Kampf der Realitystars“ (alle News auf der Themenseite) zu sehen sein, doch die altbekannte Redewendung wird sich das TV-Sternchen dabei wohl nicht zu Herzen nehmen. Stattdessen will der Fernsehpromi in dem RTL2-Format eine ganz andere, dann doch etwas konfrontativere Strategie verfolgen.

Name Mike Cees-Monballijn Alter 34 Bekannt durch Reality-Shows wie Das Sommerhaus der Stars oder Temptation Island aktuelles TV-Format Kampf der Realitystars

Der RTL-2-“Kampf der Realitystars“ startet bereits in die dritte Staffel

Am 13. April startet die neue Staffel „Kampf der Realitystars“ und der Name ist Programm. So werden auch in den neuen Folgen des Showformats wieder einige altbekannte Fernsehgesichter gegeneinander antreten und dabei nicht nur um eben jenen Titel - „Reality-Star 2022“ - kämpfen, sondern auch um die stolze Siegesprämie in Höhe von satten 50.000 Euro (diese Promis sind in diesem Jahr dabei).

Mike Cees war zuletzt im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Mike dürfte dem Fernsehpublikum trotzdem in Erinnerung geblieben sein. So waren es vor allem seine Eifersucht und seine Wutausbrüche, mit denen der TV-Promi immer wieder angeeckt ist - und das nicht nur bei den anderen Sommerhaus-Kandidaten. Denn auch einige Zuschauer waren wegen seines wenig charmanten Verhaltens immer wieder schlecht auf Mike Cees zu sprechen und quittierten sein Auftreten dabei auch mit einem waschechten Shitstorm.

Mike Cees tritt im RTL2-„Kampf der Realitystars“ an - und verfolgt dort eine ganz neue Strategie

Nun verschlägt es den Provokateur ins nächste Trash-Format: Ab April 2022 wird Mike Cees beim „Kampf der Realitystars“ gegen seine prominenten Konkurrenten antreten (hier gibt es alle Sendetermine im Überblick). Für seine Zeit in der Fernsehsendung hat sich der 34-Jährige eines aber ganz klar vorgenommen.

Denn nach all den Negativschlagzeilen der Vergangenheit verfolgt Mike nun ein ganz anderes Ziel: eine schönere Seite von sich zeigen. So sollen alle sehen, „wer ich wirklich bin“, möchte Mike seine wahren Qualitäten jetzt im TV beweisen. Gleichzeitig bringe er aber auch „klare Grenzen“ mit, die er nicht scheut, seinen Mitstreitern klar aufzuzeigen.

„Werde meinen Mund aufmachen“: Mike Cees will sich bei ‚Kampf der Realitystars‘ nicht beleidigen lassen

„Wenn es mich zu nah betrifft oder auch verletzt, beleidigt, dann werde ich definitiv auch meinen Mund aufmachen“, kündigt der Fernsehstar an. Direkt vorlaut will er aber trotzdem nicht sein: „Ich geh eher die Variante Deckung und nehm mich dann auch zurück, wenn man nicht auf einen gesunden Nenner kommt“, so der Reality-Star dem TV-Sender RTL2 gegenüber. Denn wenn die Situation auszuarten drohe, würde es auch nicht nutzen, eine klärendes Gespräch zu führen.

Es scheint also in gewisser Weise eine Mischung aus Harmonie und Konfrontation zu sein, die Mike Cees beim „Kampf der Realitystars“ anstrebt. „Das Problem war in mir drin“, hat der Fernsehpromi seine provokante Art früherer Zeiten inzwischen analysiert und berichtet von einem Zahnrad, in dem er sich nach einem einzigen Auslöser plötzlich gefangen sah. Inzwischen gibt sich der einstige DJ aber geläutert, meditiert und scheint weitaus mehr in sich zu ruhen.

Wer ist im „Kampf der Realitystars“ neben Mike Cees noch zu sehen?

Wie weit es allerdings tatsächlich her ist mit Mikes innerer Ruhe oder ob der TV-Star am Ende doch wieder in alte Muster zurückfällt, wird sich ab dem 13. April 2022 zeigen, wenn RTL 2 die neuen Folgen „Kampf der Realitystars“ zeigt. Ein Wunschkandidat des Senders soll außerdem Pietro Lombardi sein - doch wird der Sänger tatsächlich in der Show zu sehen sein? Verwendete Quelle: rtl2.de, rtl.de, instagram.com/kampfderrealitystars